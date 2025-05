Moskau zog tausende Soldaten für Offensive auf Sumy zusammen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 50.000 Soldaten für eine Offensive auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine zusammengezogen. Die Regierung in Kiew habe aber Schritte unternommen, um Russland an einer großangelegten Offensive dort zu hindern. Die russische Armee ihrerseits hat nach eigenen Angaben einen massiven ukrainischen Drohnenangriff abgewehrt.

Merz empfängt Selenskyj in Berlin

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt am heutigen Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin. Bei dem Besuch werde es um die deutsche Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Waffenstillstand gehen, teilte der deutsche Regierungssprecher Stefan Kornelius in der Früh mit. Er bestätigte damit Medienberichte über Selenskyjs Besuch.

Regierung brachte Eheverbot unter 18 Jahren auf Weg

Wien - Die Bundesregierung bringt das schon länger geplante Eheverbot unter 18 Jahren und das Verbot für Cousin-Ehen auf den Weg. Dem Parlament werde eine entsprechende Regierungsvorlage zugeleitet, der Nationalratsbeschluss des Vorhabens soll noch vor dem Sommer erfolgen. Gelten soll das Verbot dann nach Vorstellung der türkis-rot-pinken Regierung ab August 2025, sagte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) beim "Doorstep" vor der Ministerratssitzung am Mittwoch.

Gaza-Hilfslieferungen sollen trotz Tumulten weitergehen

Gaza - Die Verteilung von Hilfsgütern im umkämpften Gazastreifen durch eine neue Stiftung soll trotz anfänglicher Tumulte weitergehen. Das teilte die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nach Berichten über die Stürmung eines Verteilungszentrums und Plünderungen mit, dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und viele Verletzte gegeben haben. Lastwagen mit weiteren Hilfsgütern sollen am Mittwoch in den Gazastreifen fahren, die Liefermengen täglich größer werden.

EU-Klimaziel für 2030 erreichbar

Brüssel/EU-weit - Die Erreichung des Klimaziels der EU für 2030 ist nach Einschätzung der Europäischen Kommission basierend auf den Plänen der EU-Staaten in greifbarer Nähe. Derzeit sei die EU auf dem Weg, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um etwa 54 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken, hieß es am Mittwoch. Ziel der Staatengemeinschaft bis Ende des Jahrzehnts ist eine Reduzierung um 55 Prozent.

Festnahme im Missbrauchskandal bei Sportverein in Kärnten

Klagenfurt - Der Tatverdächtige im Missbrauchsskandal in einem Kärntner Sportverein ist am Dienstagabend festgenommen worden. Der 22-Jährige wurde noch in der Nacht einvernommen und ist laut Staatsanwaltschaft geständig, mindestens 20 Kinder und Jugendliche durch Bezahlung und Geschenke dazu gebracht zu haben, ihm sexualisierte Bilder zu schicken. In zwei Fällen sei auch von schwerem sexuellen Missbrauch die Rede. Das Landesgericht entscheidet nun über die Verhängung der U-Haft.

440.000 Euro Schaden durch "Polizeitrick"

St. Pölten/Wien - Auf fast 440.000 Euro wird der Schaden beziffert, den eine in Wien wohnhafte 32-jährige türkische Staatsbürgerin mit dem "Polizeitrick" angerichtet haben soll. Die Landespolizeidirektion in St. Pölten berichtete am Mittwoch von zwölf Straftaten in der Bundeshauptstadt und in Niederösterreich, davon acht vollendete. Die teilweise geständige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Dicke Luft in Österreichs Klassenzimmern

Wien/Graz - In Österreichs Klassenzimmern herrscht dicke Luft: Eine Studie der TU Graz im Auftrag des Bildungsministeriums hat gezeigt, dass in mehr als drei Viertel der Klassenräume der Richtwert für die durchschnittliche CO2-Konzentration überschritten wird. Im Winter stieg die Quote bei den rund 1.200 untersuchten Klassenzimmern sogar auf 88 Prozent, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Automatische Belüftungen und kostengünstige CO2-Sensoren können Abhilfe schaffen.

