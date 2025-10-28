ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen etwas leichter

Am heimischen wie am deutschen Aktienmarkt deutet sich ein Start mit Abgaben an. An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tendiert zu einem schwächeren Handelsstart am Dienstag.

Der ATX zeigt sich vorbörslich mit leichten Abgaben.

Nach den leichten Aufschlägen zu Wochenbeginn zeichnen sich an Europas Börsen am Dienstag zur Eröffnung Abgaben ab. Die Anleger dürften sich zurückhalten und zunächst den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea abwarten. Hochrangige Vertreter beider Staaten hatten im Vorfeld positive Töne angeschlagen, die auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit hindeuten.

Die Aussicht darauf hatte zuletzt vor allem die Kurse an der Wall Street und in Asien angetrieben. Zunächst steht aber die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend im Fokus. Eine Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Spannender dürfte der geldpolitische Ausblick werden. Am Dienstag gilt es eine ganze Flut von Unternehmenszahlen zu verarbeiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendiert zu einem tieferen Handelsstart am Dienstag.

Der DAX präsentiert sich rund eine Stunde vor Börsenstart mit einem roten Vorzeichen.

Der DAX kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China am Vorabend weiter gegangen war.

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der deutsche Leitindex nun schon zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist. "Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.

Wenn Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit hierzulande nicht groß hilft, bleiben die Berichtssaison und die ab Mittwoch erwarteten Zinsentscheide der Notenbanken aus den USA und der Eurozone als potenzielle Kurstreiber. Am Dienstag gibt es neben der Zahlenvorlage von Symrise und der Deutschen Börse (Deutsche Börse) noch Eckdaten und Ausblicke von Unternehmen wie Nordex, Hypoport (Hypoport SE) oder Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) zu verarbeiten.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten zum Wochenstart ihren Rekordlauf fort.

Der Dow Jones ging fester in den Handel und bewegte sich auch anschließend auf höherem Niveau. Dabei gelang es ihm zwischenzeitlich sogar bei 47.564,52 Zählern eine neue Bestmarke zu erreichen. Die Sitzung beendete er dann 0,71 Prozent im Plus bei 47.544,59 Punkten.

Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite zur Startglocke noch deutlicher im Plus und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Bei 23.658,66 Punkten markierte er ein neues Allzeithoch, bevor er dann 1,86 Prozent höher bei 23.637,46 Zählern aus dem Handel ging.

Dank einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnten sich insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zu neuen Höhen aufschwingen.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", schrieb Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der (handels-)politischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Trotz Abgaben von 0,58 Prozent hält der Nikkei 225 die Marke von 50.000 Punkten und steht bei 50.219,18 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um marginale 0,22 Prozent auf 3.988,22 Stellen.

Unterdessen notiert der Hang Seng in Hongkong um 0,69 Prozent tiefer bei 26.251,41 Einheiten.

Die Vortagesrally getrieben durch Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China läuft am Dienstag an den asiatischen Börsen aus. Auch die Aufschläge der Wall Street stützen nicht, weil die Indizes in Asien die Entwicklung vorweggenommen hatten. Zudem herrscht gespanntes Abwarten im Vorfeld wichtiger Zinsentscheidungen - so in den USA am Mittwoch. Aber auch regionale Zentralbanken werden sich im Wochenverlauf zur Geldpolitik äußern. Dazu gesellen sich mit Aufmerksamkeit verfolgte Geschäftsberichte großer Technologiekonzerne. Zudem laden die jüngsten Rekordstände wie in Japan und Südkorea zu Gewinnmitnahmen ein.

Für etwas Ernüchterung sorgen auch die jüngst geschlossenen Handelsabkommen der USA in der Asean-Region. Es sei noch zu früh zu sagen, ob die Handelsabkommen, die südostasiatische Staaten mit den USA geschlossen hätten, die Aussichten der Region bis 2026 maßgeblich verbesserten, urteilt Ökonomin Denise Cheok von Moody's Analytics. Die Handelspakte mit Malaysia, Thailand, Vietnam und Kambodscha seien tendenziell zugunsten der USA ausgerichtet. "Es ist auch unklar, ob die Verpflichtung zum Kauf von US-Produkten zu erhöhten Investitionen in der Region führen wird, insbesondere da amerikanische Firmen ermutigt werden, im Inland statt im Ausland zu investieren", sagt Cheok.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX