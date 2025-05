US-Gericht erklärt fast alle Zölle Trumps für rechtswidrig

Washington/New York - Herbe Niederlage für US-Präsident Donald Trump: Ein Bundesgericht in den USA hat seiner Regierung die Befugnis abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Damit ist Trumps aggressive Handelspolitik, die Finanzmärkte weltweit erschüttert und auch Privatanleger viel Geld gekostet hat, zumindest vorerst ausgebremst. Seine Regierung legte allerdings umgehend Berufung ein - während die Entscheidung an den Aktienmärkten bejubelt wurde.

Elon Musk beendet Tätigkeit für US-Regierung

Washington - Der Tech-Milliardär Elon Musk hat das Ende seiner Tätigkeit für die US-Regierung verkündet. Seine geplante Zeit als "besonderer Regierungsmitarbeiter" gehe zu Ende, er werde seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump aufgeben, erklärte Musk am Mittwoch in seinem Onlinedienst X mit Blick auf seine Tätigkeit bei der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge). Der Status des "besonderen Regierungsmitarbeiters" ist auf 130 Tage begrenzt.

USA widerrufen Visa für Studenten aus China

Washington - Die USA wollen US-Visa für Studenten aus China widerrufen. Darunter seien Studenten mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder mit Studienfächern in kritischen Bereichen. Man werde "aggressiv" gegen Studenten aus China vorgehen, kündigte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch (Ortszeit) an. Das Ministerium werde auch die Visakriterien überarbeiten, um künftige Anträge aus China und Hongkong genauer zu prüfen.

Moskau schlägt zweite Runde mit Ukraine am Montag vor

Moskau - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schlägt Russland der Regierung in Kiew eine weitere direkte Gesprächsrunde über eine Waffenruhe an diesem Montag vor. Die Verhandlungen sollten wieder in Istanbul stattfinden, sagte Außenminister Sergej Lawrow nach Angaben der Staatsagentur Tass. Die russische Delegation sei bereit, dort dem ukrainischen Team ein Memorandum vorzustellen. Die Ukraine pochte aber umgehend darauf, das Memorandum sofort zu bekommen.

Israel kündigt 22 neue Siedlungen im Westjordanland an

Jerusalem - Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat die Errichtung von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt. "Wir haben eine historische Entscheidung für die Entwicklung von Siedlungen getroffen: 22 neue Gemeinden in Judäa und Samaria", erklärte er am Donnerstag im Onlinedienst X, wobei er die israelische Bezeichnung für das Westjordanland benutzte. Die Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal.

55-Jähriger bei Arbeitsunfall am Red-Bull-Ring getötet

Spielberg - Ein 55-jähriger Mann ist Mittwochfrüh bei einem Arbeitsunfall am Red-Bull-Ring in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Steirer war bei Mäharbeiten in ein sieben Meter tiefes Wasserauffangbecken gestürzt. Rettungsversuche eines Kollegen und eines Polizisten scheiterten, der Mann starb noch am Unfallort, teilte die Polizei mit.

China startete ehrgeizige Asteroiden-Mission

Peking - China hat erstmals eine Mission zur Rückholung von Gesteinsproben eines erdnahen Asteroiden gestartet. Die unbemannte Raumsonde "Tianwen-2" hob am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) an Bord einer Rakete vom Typ Langer Marsch 3B vom Raumfahrtzentrum Xichang in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ab. Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua sprach unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde von einem erfolgreichen Start.

Fassadenreiniger gerät in Stromleitung: tödlich verletzt

Arbing - Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch in Arbing (Bezirk Perg) bei Fassadenreinigungsarbeiten an einem Mehrparteienhaus mit der Lanze in eine Hochspannungsleitung geraten und tödlich verletzt worden. Ein Kollege hörte ihn schreien und setzte die Rettungskette in Gang. Für den Kosovaren kam aber jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.

