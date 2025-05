Nach Gletschersturz in der Schweiz wird Flutwelle befürchtet

Sitten - Nach dem gigantischen Gletscherabbruch im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis droht nun eine weitere Katastrophe. Ein meterhoher Damm aus Geröll, Fels und Eis verhindert den Abfluss des Flüsschens Lonza. Dahinter stauen sich bereits immense Wassermassen. Wenn das Wasser durchbricht, droht weiter unten im Tal eine Flutwelle. In zwei Weilern wurden bereits mehrere Häuser vorsichtshalber geräumt. 16 Menschen waren davon betroffen.

US-Gericht erklärt fast alle Zölle Trumps für rechtswidrig

Washington/New York - Herbe Niederlage für US-Präsident Donald Trump: Ein Bundesgericht in den USA hat seiner Regierung die Befugnis abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Damit ist Trumps aggressive Handelspolitik, die Finanzmärkte weltweit erschüttert und auch Privatanleger viel Geld gekostet hat, zumindest vorerst ausgebremst. Seine Regierung legte allerdings umgehend Berufung ein - während die Entscheidung an den Aktienmärkten bejubelt wurde.

Baby in Wien lebensgefährlich verletzt - Eltern in Haft

Wien - Ein 35-jähriger Deutscher und eine 38-jährige kroatische Staatsangehörige sind am Mittwochabend in Wien festgenommen worden, nachdem sie in Verdacht stehen, ihr neun Wochen altes gemeinsames Kind derart schwer misshandelt zu haben, dass für dieses Lebensgefahr bestand. Die Festnahme erfolgte gegen 20.30 Uhr noch in dem Spital, in das die Eltern ihre Tochter wegen eines Krampfanfalls gebracht hatten.

Funkstille zwischen Trump und Putin

Washington/Moskau - Zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump herrscht nun Funkstille. Putin plane derzeit kein Gespräch mit Trump, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Trump hatte sich in den vergangenen Tagen frustriert über Putin geäußert und ihm vorgeworfen, Gespräche zur Waffenruhe mit Kiew zu verzögern, während sein Militär weiter gegen die Ukraine vorgeht. Der Kreml erklärte daraufhin, Putin stelle nationale Interessen über alles andere.

Russland nimmt weitere Ortschaften in Ukraine ein

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben drei weitere Ortschaften in der Ukraine eingenommen. Die Truppen hätten die Kontrolle über eine Siedlung in der ukrainischen Region Charkiw sowie die Ortschaften Schewtschenko Persche und Hnatiwka in der Region Donezk übernommen, teilt das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zuvor fanden gegenseitige nächtliche Drohnenangriffe zwischen der Ukraine und Russland statt, die einen Toten sowie mehrere Verletzte forderten.

Israel kündigt 22 neue Siedlungen im Westjordanland an

Jerusalem - Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat die Errichtung von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt. "Wir haben eine historische Entscheidung für die Entwicklung von Siedlungen getroffen: 22 neue Gemeinden in Judäa und Samaria", erklärte er am Donnerstag im Onlinedienst X, wobei er die israelische Bezeichnung für das Westjordanland benutzte. Die Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal.

Geisel-Familien fordern ESC-Sieger JJ zum Gespräch auf

Wien/Basel - Die Geschwister der beiden israelischen Hamas-Geiseln Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal fordern JJ, den österreichischen Gewinner des Eurovision Song Contests, zu einem Gespräch auf über seine Aussagen, er sei für einen Ausschluss Israels vom Bewerb. Bereits in der Vorwoche hatten sich die Angehörigen der seit über 600 Tagen in Geiselhaft befindlichen jungen Männer in einem Brief an den 24-jährigen Sänger gewandt. Nun erneuerte man in einem Video den Aufruf zum Dialog.

Von der Leyen erhält Karlspreis

Aachen - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhält am Donnerstag in Aachen den Internationalen Karlspreis. Die Chefin der EU-Kommission wird ausgezeichnet, weil sie als "starke Stimme Europas in der Welt" die Interessen der EU und ihrer Freunde kraftvoll vertrete, wie das Karlspreis-Direktorium erklärte. Der spanische König Felipe VI. forderte in seiner Festrede anlässlich der Verleihung "mehr Europa".

