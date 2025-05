Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Washington - US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten.

Tote bei Angriffen in der Ukraine, Verletzte in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine gehen die Kampfhandlungen trotz der Pläne für eine zweite Verhandlungsrunde zur Beendigung des russischen Angriffskriegs weiter. In der Nacht auf Samstag wurde im Gebiet Saporischschja nach Angaben des regionalen Militärgouverneurs ein neun Jahre altes Mädchen in einem Dorf nahe der Front bei russischen Angriffen getötet. Ein 16-Jähriger sei verletzt worden. Auch in Cherson gab es nach Beschuss laut regionalen Behörden einen Toten.

Bewerbungsfrist für Kogler-Nachfolge bei Grünen endet

Wien - Bei Österreichs Grünen steht ein Führungswechsel bevor. Morgen, Sonntag, endet die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Werner Kogler als Bundessprecher. Aufgezeigt hat bis jetzt nur Leonore Gewessler. Chancenreiche parteiinterne Konkurrenz zeichnet sich nicht ab. Ob sich trotzdem noch jemand aus der Deckung wagt, wollen die Grünen am Dienstag bekannt geben. Die Wahl erfolgt dann am 29. Juni bei einem Bundeskongress in Wien.

Israel fliegt erstmals seit einem Monat Angriffe auf Syrien

Damaskus - Israel hat am Freitag erstmals seit einem Monat Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen meldete einen Angriff auf die Ortschaft Sama südlich der Stadt Latakia an der Mittelmeerküste im Nordwesten des Landes. Das israelische Militär schrieb wenig später von einem Angriff auf ein Waffenlager, in dem Antischiffsraketen gelagert gewesen seien. Zudem seien Boden-Luft-Raketen zerstört worden.

"Pride Month" Juni macht auf LGBTIQ+-Rechte aufmerksam

Wien - Im Juni ist wieder "Pride Month". Wie jedes Jahr sollen verschiedene Veranstaltungen weltweit auf die Rechte der LGBTIQ+-Community aufmerksam machen. Highlight in Österreich ist die Regenbogenparade am 14. Juni, bei der rund 300.000 Personen um den Wiener Ring ziehen und die Diversität feiern werden. Aber auch politische Forderungen werden heuer wieder kundgetan.

Weltnichtrauchertag: WHO für Verbot von Aroma-Tabakprodukten

Genf - Angesichts der Zahl junger Tabaknutzer ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Regierungen dringend auf, Tabak- und Nikotinprodukte mit Aroma zu verbieten. Sie nennt etwa Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte. Solche Aromen machten aus giftigen Produkten jugendfreundliche Köder, schreibt die WHO zum Weltnichtrauchertag am heutigen Samstag, 31. Mai. Sie würden zudem mit schweren Lungenkrankheiten in Verbindung gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red