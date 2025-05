Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Washington - US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten.

Situation nach Gletscherabbruch in der Schweiz stabil

Blatten - Die Situation im Schweizer Lötschental ist "im Moment zufriedenstellend". Die Nacht sei "ziemlich ruhig" verlaufen, die Lonza fließe weiterhin über den Schuttkegel, sagte der Walliser Staatsrat St�phane Ganzer Samstagfrüh. Es habe keine besonderen Probleme gegeben. Freitagabend hatte der Staatsrat die Entscheidung getroffen, die Schleusen des Staudamms Ferden zu öffnen. Zuvor hatte er die flussabwärts gelegenen Gemeinden gewarnt, Platz für das ankommende Wasser zu schaffen.

ÖVP erwägt Unterstützung von Ministeranklage gegen Gewessler

Wien - Die ÖVP erwägt, bei der Ministeranklage der FPÖ gegen Leonore Gewessler (Grüne) mitzuziehen. "Wir wollen eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Anklage vor dem Verfassungsgerichtshof durchgeht", sagte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl zur "Tiroler Tageszeitung" (Samstagsausgabe). Andernfalls unterstütze man den Antrag nicht, denn: "Wir würden Gewessler ja zur Märtyrerin oder zum Star machen."

Verirrte Familie nach 17 Stunden im Tennengebirge gerettet

Werfenweng - Eine deutsche Familie mit Kindern im Alter von acht, zehn und 14 Jahren ist in der Nacht auf Samstag im Tennengebirge nicht mehr weitergekommen und musste von Bergrettern zu einer Hütte gebracht werden. Sie waren am Freitag zu einer Überschreitung des Gebirges aufgebrochen, obwohl der Hüttenwirt der Ellmauhütte, wo sie übernachtet hatten, aufgrund ihrer schlechten Ausrüstung und Altschneefeldern davon abgeraten hatte, berichtete die Salzburger Bergrettung.

Tote bei Angriffen in der Ukraine, Verletzte in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine gehen die Kampfhandlungen trotz der Pläne für eine zweite Verhandlungsrunde zur Beendigung des russischen Angriffskriegs weiter. In der Nacht auf Samstag wurde im Gebiet Saporischschja nach Angaben des regionalen Militärgouverneurs ein neun Jahre altes Mädchen in einem Dorf nahe der Front bei russischen Angriffen getötet. Ein 16-Jähriger sei verletzt worden. Auch in Cherson gab es nach Beschuss laut regionalen Behörden einen Toten.

Bewerbungsfrist für Kogler-Nachfolge bei Grünen endet

Wien - Bei Österreichs Grünen steht ein Führungswechsel bevor. Morgen, Sonntag, endet die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Werner Kogler als Bundessprecher. Aufgezeigt hat bis jetzt nur Leonore Gewessler. Chancenreiche parteiinterne Konkurrenz zeichnet sich nicht ab. Ob sich trotzdem noch jemand aus der Deckung wagt, wollen die Grünen am Dienstag bekannt geben. Die Wahl erfolgt dann am 29. Juni bei einem Bundeskongress in Wien.

Brandstifter fackelte Motorrad in Wien-Favoriten ab

Wien - Ein unbekannter Mann dürfte am Freitagabend in Wien-Favoriten ein Motorrad vorsätzlich abgefackelt haben. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, hatten ihn Zeugen gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie er in der Klausenburger Straße an dem abgestellten Motorrad hantierte, das kurz darauf in Flammen aufging. Das Feuer griff auf einen davor abgestellten Pkw über und verursachte an beiden Fahrzeugen erheblichen Sachschaden.

Papst Leo weihte im Petersdom elf Priester

Vatikanstadt - Papst Leo XIV hat am Samstag im Petersdom eine Messe zur Weihe von elf neuen Priestern aus der Diözese Rom zelebriert. Damit wurde die Tradition der Priesterweihe durch den Papst wieder aufgenommen. In den letzten drei Jahren war die Messe zur Priesterweihe von Kardinal Angelo De Donatis zelebriert worden. Die neuen Priester werden in der Diözese Rom eingesetzt, deren Bischof der Papst ist.

