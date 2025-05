Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Washington - US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten. Die EU drohte mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

Sorge vor Regen nach Gletscherabbruch in der Schweiz

Blatten - Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis schauen die Bewohner nach dem Gletscherabbruch nun bange auf die Wettervorhersage. Am Sonntag soll Regen einsetzen, dazu kommt die Eisschmelze - das alles kann den gigantischen Schuttkegel, der das Dorf Blatten unter sich begraben hat und den Abfluss des Gebirgsflusses Lonza teils blockiert, destabilisieren. Damit wächst die Gefahr eines Murenabgangs. Fels, Geröll und Schlamm könnten in Bewegung geraten und talabwärts rutschen.

Ukraine ordnet Evakuierung von elf Dörfern an

Kiew (Kyjiw) - In der an Russland grenzenden ukrainischen Region Sumy haben die Behörden angesichts einer befürchteten russischen Großoffensive die Evakuierung von elf Dörfern angeordnet. Die Entscheidung berücksichtige "die ständige Gefahr für das Leben der Zivilbevölkerung aufgrund der Bombardierung der Grenzgemeinden", erklärte die Verwaltung von Sumy am Samstag. Russland hat in den vergangenen Wochen eigenen Angaben zufolge mehrere Ortschaften in der nordöstlichen Region eingenommen.

Vorbereitungen für Rücktransport ukrainischer Kinder

Neudauberg - Im Burgenland laufen die Vorbereitungen für den Rücktransport von 52 Waisen- und Pflegekindern aus der Ukraine in ihr Heimatland. Sie waren aufgrund des russischen Angriffskrieges seit März 2022 in Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) untergebracht. Nun sollen sie in der Nacht auf Sonntag die Rückreise antreten. Beim Quartierbetreiber geht man davon aus, dass die Aktion wie geplant stattfindet.

Über 5.000 tatverdächtige Sozialleistungsbetrüger im Vorjahr

Wien - Im Zusammenhang mit Sozialleistungsbetrug sind im Vorjahr 5.007 Tatverdächtige ermittelt worden. Das waren um 7,82 Prozent mehr als 2023. Von den Verdächtigen waren 1.400 österreichische Staatsbürger und 3.607 Fremde. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hervor. Der entstandene Gesamtschaden belief sich demnach im Jahr 2024 auf 23,36 Mio. Euro.

Iranischer Außenminister: Atomwaffen "inakzeptabel"

Teheran/Wien - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat mit Blick auf die Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA Atomwaffen als "inakzeptabel" bezeichnet. "Wenn das Problem die Atomwaffen sind, ja, dann halten auch wir diese Art von Waffen für inakzeptabel", sagte Araqchi am Samstag in einer Fernsehansprache. "In dieser Frage sind wir uns einig", fügte er hinzu. Die USA und der Iran verhandeln seit April über ein mögliches neues Atomabkommen.

Schwere Radunfälle in Niederösterreich und Steiermark

Poysdorf - Gleich mehrere schwere Radunfälle haben sich am Freitag in Niederösterreich und der Steiermark zugetragen. In Poysdorf endete ein Ausflug für einen 66-jährigen Wiener mit seinem E-Bike tödlich. Im Bezirk Tulln wurde ein 13-jähriger Bub von einem Pkw angefahren und auf der Windschutzscheibe 20 Meter mitgeschleift. Und in Wollsdorf (Bezirk Weiz) wurde ein 21-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Verirrte Familie nach 17 Stunden im Tennengebirge gerettet

Werfenweng - Eine deutsche Familie mit Kindern im Alter von acht, zehn und 14 Jahren ist in der Nacht auf Samstag im Tennengebirge nicht mehr weitergekommen und musste von Bergrettern zu einer Hütte gebracht werden. Sie waren am Freitag zu einer Überschreitung des Gebirges aufgebrochen, obwohl der Hüttenwirt der Ellmauhütte, wo sie übernachtet hatten, aufgrund ihrer schlechten Ausrüstung und Altschneefeldern davon abgeraten hatte, berichtete die Salzburger Bergrettung.

