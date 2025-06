4.000 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag 4.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren angekündigt. Eine Ausbildungsoffensive soll etwa ein neues Elementarpädagogik-Bachelorstudium, aber auch die Aufqualifizierung von Assistentinnen zu Pädagoginnen umfassen. Auch der Quereinstieg soll gefördert werden.

Zwei Tote in Frankreich nach Champions-League-Finale

Paris - Die Ausschreitungen nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain (PSG) haben nach Angaben französischer Behörden in Frankreich zwei Menschen das Leben gekostet. Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, wurden 192 weitere Personen verletzt. Bei den teilweise wilden Partys nach dem Sieg des französischen Hauptstadtvereins im Finale gegen den italienischen Fußballclub Inter Mailand wurden in Paris und anderen französischen Orten 559 Personen festgenommen.

Hamas: Dutzende Tote bei israelischem Angriff in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sollen nach Angaben des Medienbüros der islamistischen Hamas Sonntag früh insgesamt 30 Menschen bei humanitären Verteilungszentren getötet worden sein. Dutzende weitere seien demnach verletzt worden. Die Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dementierte dies. "Unsere Hilfe wurde heute ohne Zwischenfall verteilt", hieß es in einer Mitteilung.

Zwei Brücken in Russland eingestürzt - Sieben Tote

Brjansk - Bei einem Brückeneinsturz in der russischen Region Brjansk nahe der Ukraine sind am Sonntag mindestens sieben Menschen getötet und 69 verletzt worden. Die Autobahnbrücke sei auf Bahngleise gestürzt und habe einen herannahenden Zug zum Entgleisen gebracht, teilten die Behörden mit. Wenige Stunden später stürzte in der Region Kursk eine weitere Brücke ein, als eine Güterlokomotive darüber fuhr. Bei einem russischen Raketenangriff starben indes zwölf ukrainische Soldaten.

Sechs Verletzte bei Bootskollision auf der Donau

Klosterneuburg - Auf der Donau in Niederösterreich sind am späten Samstagnachmittag zwei Motorboote kollidiert. Sechs Personen wurden bei dem Zusammenstoß bei Klosterneuburg verletzt, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln mitteilte. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen - er dürfte nach Informationen der Einsatzkräfte beim Sturz ins Wasser mit den Beinen in die Schiffsschraube geraten sein. Ursache für den Crash war laut Polizei offenbar ein missglücktes Ausweichmanöver.

Keine Entwarnung nach Gletscherabbruch im Schweizer Wallis

Blatten - Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Wallis bleibt die Gefahr im Bergsturzgebiet im Lötschental laut den lokalen Behörden "sehr hoch". Am Kleinen Nesthorn wurde erneut eine sehr hohe Aktivität registriert. Laut Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei deshalb derzeit nicht möglich, hieß es seitens des Kantonalen Führungsorgans am Sonntagmorgen.

Papst ruft zu Frieden und Einheit in der Familie auf

Vatikanstadt - Der Papst hat am Sonntag für die Familien gebetet, die wegen des Krieges im Nahost, in der Ukraine und in anderen Weltteilen leiden. "Möge die Jungfrau Maria die Familien segnen und ihnen in ihren Schwierigkeiten beistehen: Ich denke besonders an diejenigen, die wegen des Krieges im Nahen Osten, in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt leiden. Möge die Mutter Gottes uns helfen, gemeinsam den Weg des Friedens zu gehen", so Leo XIV. beim Regina Coeli-Gebet.

Bergsteigerin stürzt in Tirol ab und reißt zwei Helfer mit

Innsbruck - Eine 23-jährige deutsche Bergsteigerin ist am Samstagabend am Hechenbergl im Gemeindegebiet von Innsbruck in Bergnot geraten und hat dabei zwei weitere Bergsteiger, die ihr helfen wollten, mitgerissen. Alle drei Personen mussten mit Hubschraubern geborgen werden, die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

