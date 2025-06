Laut Hamas dutzende Tote im Gazastreifen, Israel dementiert

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Darstellung der Hamas am Sonntag insgesamt 30 Menschen an humanitären Verteilungszentren getötet und dutzende weitere verletzt worden. Die israelische Armee dementierte das am Abend. Unterdessen schwinden die Hoffnungen auf eine Waffenruhe.

4.000 neue Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag 4.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Elementarpädagogik in den nächsten vier Jahren angekündigt. Eine Ausbildungsoffensive soll etwa ein neues Elementarpädagogik-Bachelorstudium, aber auch die Aufqualifizierung von Assistentinnen zu Pädagoginnen umfassen. Auch der Quereinstieg soll gefördert werden.

Tausende demonstrieren in Ungarn gegen "Transparenzgesetz"

Budapest - In Ungarn sind am Sonntag mehrere tausend Menschen gegen ein geplantes Gesetz der rechtsnationalen Regierung zur Regulierung "aus dem Ausland finanzierter" unabhängiger Medien und Nichtregierungsorganisationen auf die Straße gegangen. Die Protestierenden trugen bei einer Demonstration in der Hauptstadt Budapest Transparente mit Aufschriften wie "Heute eine Spende, morgen Beweismaterial für eine Straftat?"

Drei Tote in Hamburger Spital - Patient als Brandstifter?

Hamburg - Nach dem Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg mit drei Toten ist ein 72 Jahre alter Patient wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden. Es haben sich Hinweise ergeben, dass er dringend tatverdächtig sein könnte, teilte die Polizei mit. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 84, 85 und 87 Jahren, 34 Menschen wurden verletzt, einer schwebt in Lebensgefahr.

Neue Verhandlungen Ukraine-Russland in Istanbul

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Teilnahme seines Landes an direkten Verhandlungen mit Russland am Montag in Istanbul bestätigt. Die ukrainische Position für das Treffen ziele auf eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung Gefangener und die Rückkehr entführter Kinder, schrieb Selenskyj auf X. Die ukrainische Delegation werde von Verteidigungsminister Rustem Umjerow geleitet, schrieb Selenskyj am Sonntag weiter.

Ex-Finanzminister Grasser demnächst in JA Innsbruck erwartet

Wien/Linz - Der in der Buwog-Affäre zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser dürfte in der kommenden Woche, allerspätestens nach Pfingsten, seine Haft in der Justizanstalt (JA) Innsbruck antreten. Davon ist insofern auszugehen, als ihm über seinen Verteidiger am 7. Mai die Aufforderung zum Strafantritt zugestellt wurde. Ab diesem Zeitpunkt hat Grasser von Gesetzes wegen einen Monat Zeit, um in der für ihn zuständigen JA zu erscheinen.

