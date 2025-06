SPÖ und NEOS stellten Wiener Koalitionsabkommen vor

Wien - Der künftige Wiener Stadtsenat wird aus 13 Mitgliedern bestehen. Darauf haben sich die Regierungspartner SPÖ und NEOS geeinigt, wie SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und NEOS-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling am Dienstag bei der inhaltlichen Präsentation des Koalitionspakts erklärten. Damit gibt es künftig in der Bundeshauptstadt einen Stadtrat mehr. Hätte man nämlich die aktuelle Gesamtzahl beibehalten, müsste die SPÖ einen Sitz abgeben.

Prognosen: Lee Jae-myung gewann Präsidentenwahl in Südkorea

Seoul - Seoul Sechs Monate nach Beginn der schweren politischen Krise in Südkorea hat bei der vorgezogenen Präsidentenwahl der Oppositionschef Lee Jae-myung laut einer Nachwahlbefragung mit deutlichem Vorsprung gesiegt. Der Mitte-Links-Kandidat holte 51,7 Prozent der Stimmen, sein konservativer Rivale Kim Moon-soo lediglich 39,3 Prozent, wie die kurz nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend (Ortszeit) von drei großen Sendern veröffentlichte Erhebung ergab.

World Summit: Schwarzenegger für Action statt Raunzen

Wien - 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt sind am Dienstag beim neunten "Austrian World Summit" von Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg zusammengekommen, um Wege für eine klimafreundlichere Zukunft zu finden. Schwarzenegger rief in seiner Eröffnungsrede einmal mehr zu mehr "Action" und weniger "Raunzen" auf. "Die Menschen haben genug von Schwarzmalerei. Sie wollen Hoffnung, sie wollen Führung", sagte er.

US-Zollstreit - Verdoppelte US-Importzölle auf Stahl kommen

Washington - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump sollen verdoppelte US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. In der US-Nacht zu Mittwoch (06:01 Uhr MESZ) steigt der Zollsatz dann von bisher 25 auf 50 Prozent des Warenwerts. Der US-Präsident will mit den Zöllen angebliche Handelsungleichgewichte korrigieren und die heimische Industrie stärken. Die Maßnahme dürfte den Import entsprechender Produkte erschweren - und zu höheren Preisen führen.

Mehrere Tote nach russischen Luftangriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Durch russischen Beschuss sind in der nordostukrainischen Großstadt Sumy mindestens drei Menschen getötet worden. "Die Russen haben Sumy bestialisch beschossen. Einfach in die Stadt, auf gewöhnliche Straßen mit Raketenartillerie", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Laut Zivilschutz wurden mindestens 24 Menschen verletzt. Die Ukraine verübte indes einen Sprengstoffangriff auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet.

Lkw-Fahrer aus brennender Fahrerkabine in Tirol gerettet

Schönberg - Ein 61-jähriger Lkw-Lenker ist Dienstagmittag bei einer Tankstelle auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) bei der Europabrücke aus der brennenden Fahrerkabine gerettet worden. Der Mann war bereits bewusstlos gewesen, als die Tankstellen-Kassierin den Brand bemerkte und ihn gemeinsam mit weiteren Zeugen aus dem Lkw befreite. Der Ungar wurde mit einer starken Rauchgasvergiftung ins Innsbrucker Spital eingeliefert, berichtete die Polizei. Über die Brandursache war nichts bekannt.

EU will illegalem Hunde- und Katzenhandel Kampf ansagen

Brüssel/EU-weit - Die EU will dem illegalen Handel mit Welpen und Kätzchen dem Kampf ansagen: Der EU-Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) hat am Dienstag in Brüssel über die "EU-Verordnung für das Wohlergehen von Hunden und Katzen und ihre Rückverfolgbarkeit" abgestimmt. Vor allem beim Online-Kauf von Katzen und Hunden sollen Rückverfolgbarkeit und Transparenz verbessert werden. Nach dem Ausschuss geht der Gesetzesvorschlag zur Abstimmung ins gesamte EU-Parlament.

Wiener Börse schließen schwächer. ATX gibt 0,3 % nach.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Der Leitindex ATX schloss 0,29 Prozent tiefer bei 4.423,62 Einheiten. Belastet wurde die Anlegerstimmung unter anderem durch die Regierungskrise in den Niederlanden. Zu den größeren Verlierern im ATX Prime Segment gehörten Aktien von FACC mit einem Abschlag von 2,7 Prozent, gefolgt von Mayr-Melnhof Karton mit minus 1,7 Prozent. Die Verbund-Papiere büßten 1,4 Prozent ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red