Experte: Arbeitswelt muss bei Väterkarenz flexibler werden

Wien - Vor dem Vatertag am Sonntag macht eine Aktion auf die nach wie vor geringe Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung und Karenz aufmerksam: Im Rahmen von "Caring Men" wurden Männerstatuen mit Babypuppen bestückt. Dabei glauben die verantwortlichen Initiativen genauso wie der Obmann des Dachverbandes der Männerarbeit in Österreich, Erich Lehner, dass Väter eigentlich mehr Sorgearbeit übernehmen wollen. Notwendig sei eine flexiblere Arbeitswelt, sagte der Experte zur APA.

NEOS entscheiden über Wiener Koalitionspakt

Wien - Die Wiener NEOS stimmen am heutigen Samstag über den rot-pinken Koalitionspakt ab. Dazu wurde eine Landesmitgliederversammlung in einem Veranstaltungszentrum im 3. Bezirk angesetzt. Diese beginnt um 10.00 Uhr. Teilnehmen werden daran unter anderem Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, der Wiener Landessprecher Christoph Wiederkehr und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Aus USA abgeschobener Mann kommt aus El Salvador zurück

Washington - Ein unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener Mann ist nach langem juristischem Tauziehen in die USA zurückgebracht worden. Kilmar Abrego Garcia sei am Freitag gelandet, teilte ein Vertreter des US-Justizministeriums mit. Der Grund für die Rückführung sei ein Haftbefehl gewesen, der den salvadorianischen Behörden vorgelegt worden sei, erklärte der Vertreter. Abrego Garcias Schicksal ist in den USA Gegenstand eines viel beachteten Rechtsstreits.

Elektroindustrie einigt sich auf neuen Kollektivvertrag

Wien - Nach zähen Verhandlungen einigten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Elektro- und Elektronikindustrie am Freitagabend in der fünften Verhandlungsrunde auf einen Kollektivvertrag. Die Verhandlungspartner einigten sich auf eine Erhöhung der Ist-Löhne um 2,75 Prozent. Allerdings wurde bei 115 Euro ein Deckel eingezogen, sodass die durchschnittliche Erhöhung 2,15 Prozent beträgt.

Israels Militär ruft zu Evakuierung im Norden von Gaza auf

Jerusalem/Gaza - Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff gewarnt. Die Menschen in dem betreffenden Gebiet sollten sich unverzüglich im angrenzenden Gebiet im Westen in Sicherheit bringen, schrieb ein Armeesprecher auf der Plattform X auf Arabisch. Dazu veröffentlichte er eine Grafik, in der das vorgesehene Angriffsgebiet und die Gegenden, in die sich die Menschen begeben sollen, gekennzeichnet waren.

Bericht: Selenskyj kommt am 16. Juni nach Wien

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt einem Medienbericht zufolge am 16. Juni erstmals seit Ausbruch des Krieges vor fast dreieinhalb Jahren nach Wien. Dies berichtet die "Kronen Zeitung" (online). Die Präsidentschaftskanzlei wollte sich auf APA-Anfrage dazu nicht äußern, aus dem Kanzleramt, Außenministerium und der ukrainischen Botschaft hieß es, dass es dafür keine Bestätigung gebe.

