Trump schickt wegen Protesten Nationalgarde nach Los Angeles

Los Angeles/Washington - Als Reaktion auf massive Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles hat Präsident Donald Trump den Einsatz von 2.000 Soldaten der Nationalgarde befohlen. Die Soldaten sollten der "Gesetzlosigkeit" dort ein Ende bereiten, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Samstag (Ortszeit). Trump werde als Oberbefehlshaber dafür sorgen, dass die Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt würden.

Schwerer Unfall von alkoholisiertem Familienvater am Steuer

Wien - Großes Glück hatte eine Familie, deren Fahrzeug sich Samstagnachmittag bei der Westeinfahrt in Wien-Hietzing mehrfach überschlagen hat. Der Familienvater, der sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Kinder auf der Rückbank blieben unversehrt. Die Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde am Kopf verletzt und trug Prellungen davon, berichtete die Polizei am Sonntag. Am Auto entstand erheblicher Schaden.

Steirische Burschen bei Böller-Explosion schwer verletzt

Premstätten - Zwei 17-Jährige sind am Samstag in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) beim Hantieren mit einem selbst gebastelten Böller schwer verletzt worden. Laut Polizei explodierte der Knallkörper unvermittelt, die Jugendlichen erlitten Blessuren im Gesicht und an den Händen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und die Rettungshubschrauber-Crew in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert.

Industrie soll Strombonus für 2025 und 2026 bekommen

Wien - Die energieintensive Industrie in Österreich soll für 2025 und 2026 wieder einen Strombonus erhalten, kündigte das Wirtschaftsministerium zum Pfingstwochenende an. Im Budget vorgesehen seien dafür jeweils 75 Mio. Euro, also in Summe 150 Mio. Euro. Zuletzt gab es diesen Strompreiskostenausgleich im Jahr 2022. Damals seien 185 Mio. Euro an 44 Unternehmen ausgezahlt worden, so ein Ministeriumssprecher zur APA. Der Strompreis sei seit damals um rund 75 Prozent zurückgegangen.

Ukraine meldet mindestens einen Toten bei neuen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen in der Nacht auf Sonntag ist nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Die Industrieregion Dnipropetrowsk sei mit Drohnen, Artillerie und Raketen angegriffen worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Mykola Lukaschuk, in der Früh mit. Dabei seien Gebäude, darunter ein Kindergarten, und Stromleitungen zerstört worden.

Tausende Israelis demonstrieren für Gaza-Waffenruhe

Tel Aviv - In Tel Aviv haben erneut Tausende Menschen für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg demonstriert. Die Menge versammelte sich am Samstagabend auf dem sogenannten Platz der Geiseln und sang: "Das Volk wählt die Geiseln!" Das Forum der Geisel-Angehörigen forderte in einer Erklärung "eine umfassende Vereinbarung" für die Freilassung der Verschleppten.

Kärntner fuhr in 80 km/h-Zone mit 187 Stundenkilometern

Klagenfurt - Ein 19-jähriger Kärntner ist am Samstagabend mit 187 Stundenkilometern durch einen 80-km/h-Bereich in Klagenfurt gerast. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde gegen 19.37 Uhr auf der Völkermarkter Straße, Höhe Kreuzung mit der St. Jakober Straße, stadtauswärts festgestellt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Dem Lenker wurde demnach der Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige beim Magistrat wird folgen.

