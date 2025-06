Versammlungsverbot in der Innenstadt von Los Angeles

Los Angeles - Als Reaktion auf die sich immer weiter verschärfende Lage in Los Angeles haben die Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt. Das betroffene Gebiet sei unverzüglich zu räumen, teilte die zuständige Polizeibehörde auf der Plattform X mit. Zudem gab die Polizei bekannt, dass es am Rande der Proteste übers Wochenende 56 Festnahmen gegeben habe.

Neue Zollverhandlungen zwischen den USA und China

London/Washington/Peking - Zur Entschärfung des Handelskonflikts der beiden weltgrößten Volkswirtschaften führen hochrangige Vertreter der USA und Chinas an diesem Montag in London neue Gespräche. Trump hatte Anfang April Strafzölle von insgesamt 145 Prozent gegen China verhängt, Peking reagierte mit hohen Gegenzöllen. Mitte Mai einigten sich die beiden Länder bei Gesprächen in Genf darauf, die Aufschläge für zunächst 90 Tage stark zu reduzieren, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Vier Verletzte bei Unfall mit Drogenlenker in NÖ

Natschbach-Loipersbach - Bei einem Verkehrsunfall auf der Semmering Schnellstraße im Bezirk Neunkirchen sind am frühen Samstagnachmittag zwei Kleinkinder und ihre Eltern verletzt worden. Ihr Pkw wurde bei einem Überholvorgang von einem nachkommenden Pkw gerammt. Dessen 40-jähriger führerscheinloser Lenker dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Drogen- und Medikamenteneinfluss unterwegs gewesen sein, berichtete die Polizei.

UNO-Ozeankonferenz in Nizza gestartet

Nizza - In Nizza hat am Montag die dritte UN-Ozeankonferenz (Unoc) begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief zum Auftakt zu entschlossenem Vorgehen zum Schutz der Meere auf: "Es braucht schnelles Handeln, kein Zurückweichen." An dem bis zum Freitag dauernden Treffen nehmen Vertreter aus rund 130 Staaten teil. Im Fokus stehen der Kampf gegen Plastikmüll, Meeresschutzgebiete auf hoher See und die umstrittene Nutzung von Rohstoffen aus der Tiefsee.

Aktivisten wollen erneut Richtung Gaza in See stechen

Jerusalem/Gaza - Die Aktivistengruppe um die Klimaprotestikone Greta Thunberg will sich vom Stopp ihres Segelschiffs mit Hilfsgütern auf dem Weg zum kriegsgebeutelten und ausgehungerten Gazastreifen durch Israel nicht entmutigen lassen. "Wir werden wieder segeln. Wir lassen uns nicht abschrecken. Wir werden erneut in See stechen. Wir werden nicht aufhören, bis die Blockade endet und Palästina frei ist", teilte das Bündnis Freedom Flotilla Coalition mit.

Ukrainische Drohnen griffen russische Fabrik an

Moskau/Warschau - In der russischen Region Tschuwaschien ist nach Behördenangaben nach einem ukrainischen Drohnenangriff eine bedeutende Fabrik für elektronische Komponenten zwischenzeitlich geschlossen worden. Zwei Drohnen seien auf das Gelände der rund 600 Kilometer östlich von Moskau gelegenen VNIIR-Fabrik gestürzt, erklärte Tschuwaschiens Regionalgouverneur Oleg Nikolajew am Montag auf Telegram. Die Arbeit dort sei unterbrochen worden, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten.

Autokäufer bei Besichtigungstermin vom Verkäufer ausgeraubt

Linz - Beim Kauf eines gebrauchten Autos ist am Samstagabend in Linz ein 36-jähriger Türke aus der Steiermark vom angeblichen Verkäufer ausgeraubt worden. Der 52-jährige Kameruner aus Linz bedrohte den Kaufinteressenten mit einem Messer und nahm ihm ein Kuvert mit den vereinbarten 6.000 Euro ab. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter wenig später identifizieren und festnehmen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Mindestens 15 Tote bei Busunfall in Malaysia

Kuala Lumpur - Bei einem Zusammenstoß eines Busses mit einem Kleinbus im Norden von Malaysia sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 33 Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, erklärten Rettungskräfte am Montag. Der Unfall ereignete sich Montag früh um 1.00 Uhr (Ortszeit, 19.00 Uhr MESZ) auf dem viel befahrenen Ost-West-Highway.

