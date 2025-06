Politik nach Attacke in Grazer Schule tief erschüttert

Wien/Graz - Die Politik hat sich nach der Attacke in einer Grazer Schule mit zehn Toten erschüttert gezeigt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach von einer nationalen Tragödie und einer "unfassbaren Tat". Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärte, der "Horror" sei "nicht in Worte zu fassen". Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sagte, ganz Österreich trauere. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich zutiefst erschüttert, ebenso die Chefs von FPÖ und Grünen.

Attacke in Grazer Schule - EU-Regierungschefs trauern

Rom/Brüssel - Nach der blutigen Attacke in einer Grazer Schule haben zahlreiche europäische Spitzenpolitiker kondoliert. "Die Nachrichten aus Graz treffen ins Mark", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. "Entsetzliche Nachrichten aus Graz. Wir sind in Gedanken bei unseren österreichischen Freunden und Nachbarn und trauern mit ihnen", schrieb der deutsche Kanzler Friedrich Merz. Erschüttert zeigten sich auch die Premiers von Italien, Ungarn, Tschechien und Slowenien.

FPÖ verschiebt Parteitag wegen Attacke in Graz

Wien/Graz - Die FPÖ hat wegen der Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten ihren für das Wochenende geplanten Parteitag verschoben. Eigentlich hätte sich Parteichef Herbert Kickl am Samstag in Kitzbühel seiner Wiederwahl stellen sollen. Die schockierenden Ereignisse in Graz würden einen Parteitag in den kommenden Tagen verunmöglichen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Landesparteitage von ÖVP und KPÖ in der Steiermark stehen wohl vor der Absage.

Staatstrauer nach Attacke in Grazer Schule verkündet

Wien/Graz - Auf die Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten reagiert die Regierung mit einer dreitägigen Staatstrauer. Das verkündete Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Dienstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Graz. Ganz Österreich werde während der drei Tage der Opfer gedenken, die österreichische Flagge werde auf allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast gesetzt. Am Mittwochvormittag um 10.00 Uhr wird zudem eine landesweite Trauerminute für die Opfer abgehalten.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstag 0,94 Prozent und schloss bei 4.394,15 Zählern. Die europäischen Leitbörsen fanden am Dienstag keine einheitliche Richtung und zeigten sich großteils nur wenig verändert. Auch der Handelsstart an der Wall Street fiel verhalten aus. Marktbeobachter verwiesen auf Zurückhaltung unter den Anlegern angesichts der laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. Die Bankwerte zeigten sich mit Abschlägen.

Israel weist Gaza-Schiff-Aktivisten aus

Gaza/Jerusalem - Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat Israel offiziellen Angaben zufolge nach ihrer Ausweisung verlassen. Sie sei am Dienstag mit einem Linienflugzeug abgeflogen, teilt das israelische Außenministerium auf X mit. Thunberg gehörte zu einer Gruppe von Aktivisten, die an Bord eines Solidaritätsschiffes Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen wollten. Die "Selfie-Yacht" war vom Militär gestoppt und nach Israel umgeleitet worden.

