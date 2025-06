Israel hat "Handlungsfreiheit" im Luftraum bis Teheran

Teheran - Die israelische Armee hat sich nach eigenen Angaben mit Angriffen auf Ziele im Iran die Lufthoheit über dem westlichen Iran verschafft. "Wir haben uns Handlungsfreiheit in der Luft im gesamten Westen des Iran bis nach Teheran verschafft. Teheran ist nicht länger geschützt", sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin am Samstag vor Journalisten. Die Luftwaffe habe in der Nacht "einen massiven Angriff mit mehr als 70 Kampfjets gestartet und Ziele in Teheran angegriffen".

Kleinkunst-Doyenne Topsy Küppers mit 93 Jahren verstorben

Wien - Über Jahrzehnte prägte Topsy Küppers die heimische Kleinkunst wie nur wenige andere. Nun ist die Schauspielerin, Sängerin und Autorin im Alter von 93 Jahren verstorben, wie ihre Tochter, die Schauspielerin Sandra Kreisler, dem ORF bestätigte. Damit kommt ein Lebensweg an sein Ende, der einst seinen Ausgang in Deutschland genommen hatte, wurde Topsy Küppers doch am 17. August 1931 in Aachen geboren.

"Unsere Herzen sind in Graz" - Regenbogenparade gestartet

Wien/Graz - Hinter einem Banner mit der Aufschrift "Unsere Herzen sind in Graz" ist am Samstag die Wiener Regenbogenparade gestartet. Um den Opfern des Amoklaufes zu gedenken, gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Rathaus bis zum Parlament in einem Schweigemarsch. Danach verwandelte sich die Parade aber wieder in die gewohnt bunte Demonstration.

Nach Amoklauf in Graz weiterhin Hinweise über Uploads

Graz - Die Polizei verfolgte am Samstag weiterhin Hinweise zur Amoktat von Graz am Dienstag, die über die Plattform zum Upload von elektronischen Dateien einlangten. Über die Ermittlungen komme man auch zu weiteren Zeugen, so ein Polizeisprecher zur APA. Der Zustand der elf Verletzten in zwei Grazer Spitälern sei laut KAGes unverändert stabil. Die Landtagsopposition kritisierte am Samstag Kürzungen bei u. a. Gewaltprävention, die Landeshauptmannpartei FPÖ wies dies zurück.

Selenskyj: Russischer Vormarsch in Region Sumy gestoppt

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj das Vorrücken russischer Truppen in der nordöstlichen Region Sumy gestoppt. Die Kämpfe konzentrierten sich entlang der Grenze, teilte Selenskyj mit. Die russische Armee habe etwa 53.000 Soldaten in der Region zusammengezogen. Laut der Nachrichtenagentur Ukrinform hat die Ukraine am Samstag erneut 1.200 Leichname von Russland erhalten. Bereits in den Tagen zuvor wurden gefallene Soldaten übergeben.

Geburtstagsparade für König Charles mit Trauerflor

London - Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als "Trooping the Colour" bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.

US-Marines vor Anti-Trump-Protesten in Los Angeles

Los Angeles/Washington/Los Angeles (Kalifornien) - Vor den landesweit geplanten Protesten gegen Präsident Donald Trump in den USA sind bewaffnete Soldaten der Marineinfanterie in Los Angeles eingetroffen. Marines in Tarnkleidung mit halbautomatischen Gewehren bezogen am Freitag (Ortszeit) Stellung um ein Bundesgebäude in der zweitgrößten Stadt der USA. Für Samstag sind Proteste gegen Trump und seine Regierung in mehr als 2.000 Städten in den gesamten USA angekündigt, darunter eine Großdemonstration in Los Angeles.

