Iran und Israel setzen ihre Angriffe fort

Teheran/Jerusalem - Israel und der Iran haben einander in der Nacht erneut massiv attackiert. Bei einem Raketenangriff des Irans auf den jüdischen Staat kamen Berichten zufolge im Norden des Landes drei Menschen ums Leben. Laut Israels Armee durften die Menschen die Schutzräume wieder verlassen, doch werden weitere Angriffe erwartet. Währenddessen bombardiert Israels Luftwaffe Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran, darunter nach iranischen Angaben das Kommando des Verteidigungsministeriums.

Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Graz - Die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten. Die Gedenkfeier soll etwa 50 Minuten dauern und findet bei jedem Wetter statt.

Trump eröffnet Militärparade in Washington

Los Angeles/Washington/Los Angeles (Kalifornien) - US-Präsident Donald Trump hat am Samstag die umstrittene Militärparade zum 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee eröffnet. Trump betrat in Begleitung seiner Frau Melania eine riesige Bühne vor dem Weißen Haus. Anschließend wurden Salutschüsse abgefeuert und die US-Nationalhymne erklang. Rund 6.000 Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer sollen an dem in den USA unüblichen Spektakel teilnehmen, während landesweit zehntausende Menschen dagegen protestierten.

Mindestens 100 Tote bei Angriff in Nigeria

Abuja - Bei einem Angriff bewaffneter Männer auf ein Dorf im zentralnigerianischen Bundesstaat Benue sind nach Angaben von Amnesty International mindestens 100 Menschen getötet worden. Wie die Menschenrechtsorganisation am Samstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, ereignete sich der Überfall in der Nacht von Freitag auf Samstag im Dorf Yelewata.

Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Washington - Nach tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann läuft im US-Staat Minnesota eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter. Melissa Hortman, die als Abgeordnete im Parlament von Minnesota saß, und ihr Ehemann Mark wurden in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in ihrem Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park angegriffen, wie Gouverneur Tim Walz mitteilte. Beide überlebten den Angriff nicht. Walz sprach von einer mutmaßlich politisch motivierten Tat.

Bisher keine Probleme mit Handyverbot an Schulen

Wien - Seit 1. Mai ist die Handynutzung bis zur achten Schulstufe grundsätzlich verboten. In der Praxis dürfte es mit der neuen Regelung laut Schüler-, Lehrer- und Elternvertretung bisher keine Probleme geben. Fast alle Schulen hatten schon davor die Handynutzung eingeschränkt, das Verbot hat laut Bundesschulsprecherin Mira Langhammer trotzdem Auswirkungen: "Ein Gesetz ist schon etwas anderes als eine Hausordnung, sodass die Schüler - Stand jetzt - doch etwas weniger rebellieren."

