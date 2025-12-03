XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Ethereum - Japanischer Yen

476 179,97
 JPY
9 161,94
1,96 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 03.12.2025 08:52:18

ATX vor stabilem Start -- DAX mit Mini-Plus erwartet -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich

Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel einsteigen. An den Aktienmärkten in Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Am Mittwoch dürfte der heimische Aktienmarkt behauptet starten.

Der ATX hatte am Vortag 0,52 Prozent höher bei 5.071,68 Punkten geschlossen.

Die Übersee-Vorgaben lieferten mehrheitlich positive Vorgaben.

Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt heute wohl vor allem den Datenveröffentlichungen in den USA, kommentierten die Helaba-Experten. Bei den US-Zahlen dürften der ADP-Report und der ISM-Serviceindex im Mittelpunkt stehen. Zudem finden sich auch Reden wichtiger EZB-Vertreter wie Präsidentin Lagarde oder Chefvolkswirt Lane im Kalender. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich hingegen noch dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,51 Prozent im Plus bei 23.710,86 Zählern geschlossen.

Zur Wochenmitte dürfte es am deutschen Aktienmarkt noch etwas aufwärts gehen. Die vorbörslich zu erwartenden Gewinne sind allerdings überschaubar. Marktbeobachter hegen indes zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. Es sei "fraglich, woher die positiven Impulse kommen sollen", schreibt etwa die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). So sei eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche überwiegend schon in den Kursen eingepreist, obwohl es seitens der Notenbank Fed hierfür keine klaren Signale gebe. "Zudem gab es offensichtlich kaum Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland in Moskau, sodass es kaum Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges gibt".

WALL STREET

Nach dem jüngsten Rücksetzer ging es mit den Aktienkursen in New York am Dienstag wieder bergauf.

Der Dow Jones konnte ein Plus von 0,39 Prozent auf 47.474,28 Punkte einfahren.
Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,59 Prozent auf 23.413,67 Zähler.

Ein Zeichen für eine doch noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft an den Märkten war am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

ASIEN

Die Märkte in Fernost zeigen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 1,14 Prozent fester bei 49.864,68 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen leicht abwärts: Der Shanghai Composite verlor zur Wochenmitte unterdessen 0,51 Prozent und ging bei 3.878,00 Punkten aus dem Handel.

Auch in Hongkong dominieren die Bären und schicken den Hang Seng zwischenzeitlich 1,23 Prozent auf 25.774,07 Punkte abwärts.

Die Börsen in Asien haben sich zur Wochenmitte spürbar gefangen. Nach dem kurzfristigen Abverkauf an den globalen Anleihe- und Kryptomärkten beruhigte sich die Lage deutlich. Besonders Japan setzte das Signal zur Gegenbewegung. Bitcoin machte einen Teil des vorangegangenen Einbruchs wett und kletterte erneut über die Marke von 93'000 Dollar. Gleichzeitig rechnen die Märkte zunehmend mit einer Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Zusätzlich halfen Gerüchte über Kevin Hassett als möglichen neuen Fed-Chef der Stimmung - er gilt als eher moderat in der Zinspolitik.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
03.12.25 17 Education & Technology Group incorporation Sponsored American Depositary Receipt / Quartalszahlen
03.12.25 ADF Group Inc Subord.Voting / Quartalszahlen
03.12.25 AJN Resources Inc Registered Shs / Hauptversammlung
03.12.25 Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- / Hauptversammlung
03.12.25 Ambu A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Shs / Hauptversammlung
03.12.25 Apex Critical Metals Corp Registered shs / Quartalszahlen
03.12.25 ATA Inc (spons. ADRs) / Hauptversammlung
03.12.25 Axe2 Acquisitions Inc Registered Shs / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.12.25 Bruttoinlandsprodukts ( Jahr )
03.12.25 Wachstum des Bruttoinlandsprodukt
03.12.25 ANZ Rohstoffpreis
03.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
03.12.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
03.12.25 S&P Global EMI
03.12.25 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
03.12.25 AIB Services PMI
03.12.25 RatingDog Services PMI
03.12.25 Riyad Bank PMI
03.12.25 HSBC Composite PMI
03.12.25 HSBC Services PMI
03.12.25 S&P Global Services PMI
03.12.25 Leistungsbilanz
03.12.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.12.25 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.12.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.12.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.12.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
03.12.25 Consumer Price Index (MoM)
03.12.25 Exporte
03.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.12.25 S&P Global PMI Gesamtindex
03.12.25 HCOB EMI Gesamtindex
03.12.25 HCOB EMI Dienstleistungen
03.12.25 HCOB EMI für Dienstleistungen
03.12.25 HCOB Composite EMI
03.12.25 S&P Global Gesamt-EMI
03.12.25 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.12.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
03.12.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
03.12.25 EZB-Mitglied Lane spricht
03.12.25 MBA Hypothekenanträge
03.12.25 NBP-Basissatz
03.12.25 ADP Beschäftigungsänderung
03.12.25 Arbeitsproduktivität (Quartal)
03.12.25 Exportpreisindex (Jahr)
03.12.25 Importpreisindex (Jahr)
03.12.25 Importpreisindex (Monat)
03.12.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
03.12.25 Export Price Index (MoM)
03.12.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
03.12.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
03.12.25 S&P Global EMI Dienstleistungen
03.12.25 S&P Global EMI Gesamtindex
03.12.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
03.12.25 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
03.12.25 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
03.12.25 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
03.12.25 EIA Rohöl Lagerbestand
03.12.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
03.12.25 Arbeitslosenquote
03.12.25 BoE-Mitglied Mann spricht
03.12.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:58 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor stabilem Start -- DAX mit Mini-Plus erwartet -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel einsteigen. An den Aktienmärkten in Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen