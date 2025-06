Iran und Israel überziehen einander mit schweren Angriffen

Teheran/Jerusalem - Die Erzfeinde Israel und Iran haben einander in der Nacht erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. In Israel wurden mindestens sieben Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Israels Luftwaffe wiederum bombardierte in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben das Verteidigungsministerium sowie "Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts" und Öllager.

Trump droht dem Iran massive Reaktion auf Angriff an

Washington - Das US-Militär war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump an den nächtlichen israelischen Angriffen im Iran nicht beteiligt. "Die USA hatten nichts mit dem Angriff auf den Iran heute Abend zu tun", schrieb Trump am Samstagabend auf der Plattform Truth Social. Zugleich warnte er die Führung der Islamischen Republik vor Angriffen auf US-Einrichtungen. Sollten die USA in irgendeiner Form angegriffen werden, würde das US-Militär in noch nie dagewesenem Ausmaß zuschlagen.

Flexible Maturaregelung für Schüler nach Amoklauf in Graz

Wien/Graz - Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule legt das Bildungsministerium eine flexible Maturaregelung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler vor. Alle Maturantinnen und Maturanten am BORG Dreierschützengasse, die sich außer Stande sehen, die mündliche Matura in nächster Zeit zu absolvieren, haben mehrere Möglichkeiten, die Reifeprüfung zu erhalten, teilte das Ministerium der APA mit. Eine entsprechende gesetzliche Regelung wird kommende Woche im Nationalrat beschlossen.

Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Graz - Die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten. Die Gedenkfeier soll etwa 50 Minuten dauern und findet bei jedem Wetter statt.

Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Washington - Nach den tödlichen Schüssen auf Politiker der Demokraten im US-Bundesstaat Minnesota läuft eine großangelegte Fahndung nach dem Täter. Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) hatte ein Mann eine demokratische Abgeordnete im Parlament Minnesotas, Melissa Hortman, und deren Ehemann Mark in ihrem Wohnhaus in der Stadt Brooklyn Park getötet. Im nahe gelegenen Champlin wurden zudem der demokratischer Senator John Hoffman und dessen Ehefrau Yvette niedergeschossen und schwer verletzt.

Ex-Freund verletzt Frau in Obersteiermark schwer

Kapfenberg - Eine 37-jährige Frau ist im obersteirischen Kapfenberg von ihrem gleichaltrigen Ex-Lebensgefährten in ihrer Wohnung schwer verletzt worden. Der Mann war unmittelbar nach dem Öffnen der Tür auf sie losgegangen. Sie konnte noch den Notruf wählen, der Mann flüchtete. Der Betrunkene wurde von der Polizei wenig später in der Nähe der Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, so die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Bisher keine Probleme mit Handyverbot an Schulen

Wien - Seit 1. Mai ist die Handynutzung bis zur achten Schulstufe grundsätzlich verboten. In der Praxis dürfte es mit der neuen Regelung laut Schüler-, Lehrer- und Elternvertretung bisher keine Probleme geben. Fast alle Schulen hatten schon davor die Handynutzung eingeschränkt, das Verbot hat laut Bundesschulsprecherin Mira Langhammer trotzdem Auswirkungen: "Ein Gesetz ist schon etwas anderes als eine Hausordnung, sodass die Schüler - Stand jetzt - doch etwas weniger rebellieren."

