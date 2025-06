Iran und Israel überziehen einander mit schweren Angriffen

Teheran/Jerusalem - Die Erzfeinde Israel und Iran haben einander in der Nacht erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. In Israel wurden mindestens sieben Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Israels Luftwaffe wiederum bombardierte in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben das Verteidigungsministerium sowie "Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts" und Öllager.

Trump droht dem Iran massive Reaktion auf Angriff an

Washington - Das US-Militär war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump an den nächtlichen israelischen Angriffen im Iran nicht beteiligt. "Die USA hatten nichts mit dem Angriff auf den Iran heute Abend zu tun", schrieb Trump am Samstagabend auf der Plattform Truth Social. Zugleich warnte er die Führung der Islamischen Republik vor Angriffen auf US-Einrichtungen. Sollten die USA in irgendeiner Form angegriffen werden, würde das US-Militär in noch nie dagewesenem Ausmaß zuschlagen.

Schulungszuschlag in Mindestsicherung fällt in Wien im Juni

Wien - Wien streicht den erhöhten Schulungszuschlag in der Mindestsicherung für Menschen, die eine AMS-Ausbildung absolvieren, mit 30. Juni. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Die generelle Abschaffung dieses Passus im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wird kommende Woche im Nationalrat beschlossen. Die Länder haben dann für die Ausführungsgesetzgebung vier Monate Zeit.

Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Graz - Die Schüler und Lehrer, die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten. Laut KAGes ist eine weitere verletzte Person im UKH von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt worden.

Italiener bei Sturz über Felswand in Kärnten schwer verletzt

Hermagor - Ein 59-jähriger italienischer Staatsbürger ist am Samstagvormittag bei einer Tour entlang des Steinberger Klettersteigs im Kärntner Bezirk Hermagor rund 30 Meter über eine senkrechte Felswand abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei mit seinem Hund und einem 30-jährigen Bekannten unterwegs. Rund 40 Meter nach dem Einstieg drehte er allerdings wieder um und begann den Abstieg.

Steirer stürzte von Freibad-Sprungturm auf Bursch

Frohnleiten - Ein Jugendlicher (14) ist am Samstagabend auf dem Sprungturm eines Freibades in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) ausgerutscht und aus fünf Metern Höhe auf den Rücken eines 15-Jährigen im Sprungbecken gefallen. Der verletzte 15-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde vom Bademeister und einem First Responder des Roten Kreuzes erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ex-Freund verletzt Frau in Obersteiermark schwer

Kapfenberg - Eine 37-jährige Frau ist im obersteirischen Kapfenberg von ihrem gleichaltrigen Ex-Lebensgefährten in ihrer Wohnung schwer verletzt worden. Der Mann war unmittelbar nach dem Öffnen der Tür auf sie losgegangen. Sie konnte noch den Notruf wählen, der Mann flüchtete. Der Betrunkene wurde von der Polizei wenig später in der Nähe der Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, so die Landespolizeidirektion am Sonntag.

