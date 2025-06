Iran und Israel überziehen einander mit schweren Angriffen

Teheran/Jerusalem - Die Erzfeinde Israel und Iran haben einander in der Nacht auf Sonntag erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. Laut israelischer Armee wurden in der Nacht auf Sonntag über 80 Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. In Israel wurden mindestens zehn Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Der Iran vermeldete indes den Tod von weiteren sechs Generälen.

Trump droht dem Iran massive Reaktion auf Angriff an

Washington - Das US-Militär war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump an den nächtlichen israelischen Angriffen im Iran nicht beteiligt. "Die USA hatten nichts mit dem Angriff auf den Iran heute Abend zu tun", schrieb Trump am Samstagabend auf der Plattform Truth Social. Zugleich warnte er die Führung der Islamischen Republik vor Angriffen auf US-Einrichtungen. Sollten die USA in irgendeiner Form angegriffen werden, würde das US-Militär in noch nie dagewesenem Ausmaß zuschlagen.

Kogler gibt auch Grünen-Klubvorsitz an Gewessler ab

Wien - Noch Grünen-Bundessprecher Werner Kogler wird nach der Wahl von Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler zu seiner Nachfolgerin auch den Klubvorsitz an diese abgeben. Er werde vorschlagen, dass Gewessler auch die Führung der Fraktion, also die Klubspitze, übernimmt, wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ankündigte. Er selbst wolle weiter als stellvertretender Klubchef fungieren.

Erste Opfer von Flugzeugunglück in Indien bestattet

Ahmedabad - Nach einem der weltweit schwersten Flugzeugunglücke seit Jahrzehnten sind in Indien die ersten Todesopfer bestattet worden. In einem Krematorium in Ahmedabad versammelten sich am Sonntag Trauernde und sprachen Gebete bei einer Bestattungszeremonie. Bisher konnten erst 32 der insgesamt mindestens 279 Todesopfer des Unglücks identifiziert werden.

In Kärntner Badeseen starben am Sonntag zwei Menschen

Feldkirchen - Am Sonntagvormittag sind zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Kärnten gegenüber der APA. In einem Fall konnte eine 86-jährige Frau nur noch tot aus dem Flatschacher See bei Feldkirchen geborgen werden, der zweite tödliche Unfall ereignete sich im Badesee St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land). Es handelt sich um einen Mann, dessen Identität noch nicht geklärt sei, hieß es. Ermittlungen dazu liefen.

Schulungszuschlag in Mindestsicherung fällt in Wien im Juni

Wien - Wien streicht den erhöhten Schulungszuschlag in der Mindestsicherung für Menschen, die eine AMS-Ausbildung absolvieren, mit 30. Juni. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Die generelle Abschaffung dieses Passus im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz wird kommende Woche im Nationalrat beschlossen. Die Länder haben dann für die Ausführungsgesetzgebung vier Monate Zeit.

Trauerfeier und Gedenken am Grazer Hauptplatz nach Amoklauf

Graz - Die Schüler und Lehrer, die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten. Laut KAGes ist eine weitere verletzte Person im UKH von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt worden.

Kogler für Prinzipienumkehr bei Waffenbesitz

Wien/Graz - Grünen-Chef Werner Kogler hat am Sonntag nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule abermals für eine Prinzipienumkehr bei Waffenbesitz plädiert. "Es braucht eine Freiheit von Waffen, nicht eine Freiheit für Waffen", sagte Kogler in der ORF-"Pressestunde". Die Grünen seien die einzigen, die seit geraumer Zeit darauf drängen würden.

