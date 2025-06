Insider: Trump lehnte Israel-Plan zur Tötung Khameneis ab

Tel Aviv/Mashhad - US-Präsident Donald Trump hat Insidern zufolge einen israelischen Plan zur Tötung von Irans Oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei zurückgewiesen. Israel habe den USA mitgeteilt, es habe Möglichkeit, Khamenei zu töten, sagten zwei hochrangige US-Vertreter. Trump habe dies jedoch abgelehnt. "Haben die Iraner schon einen Amerikaner getötet? Nein. Solange sie das nicht tun, reden wir nicht einmal darüber, die politische Führung anzugreifen", sagte einer der Insider.

Trump ruft Israel und Iran zu Deal auf

Washington - Angesichts der Eskalation im Nahen Osten hat US-Präsident Donald Trump auf einen Deal zwischen Israel und dem Iran gedrängt. "Der Iran und Israel sollten einen Deal schließen und werden einen Deal schließen", erklärte Trump am Sonntag auf Truth Social. Es fänden "aktuell viele Telefonate und Treffen" zu dem Konflikt statt. Ein Frieden zwischen den beiden Erzfeinden könne "bald" geschlossen werden. Eine Einmischung der USA in den Konflikt schloss Trump nicht aus.

Merz: G7-Gipfel muss Handlungsfähigkeit beweisen

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf Einigkeit beim bevorstehenden G7-Gipfel wichtiger demokratischer Wirtschaftsmächte. Merz sagte in Berlin vor seinem Abflug zum Gipfel in Kanada: "Ich sehe diesen Gipfel als eine Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen in einer Zeit großer Herausforderungen. Das wichtigste Ziel wird sein: Die sieben größten Industrienationen der Welt sind sich einig und sie sind handlungsfähig."

Kogler gibt auch Grünen-Klubvorsitz an Gewessler ab

Wien - Noch Grünen-Bundessprecher Werner Kogler wird nach der Wahl von Ex-Umweltministerin Leonore Gewessler zu seiner Nachfolgerin auch den Klubvorsitz an diese abgeben. Er werde vorschlagen, dass Gewessler auch die Führung der Fraktion, also die Klubspitze, übernimmt, wie er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" ankündigte. Er selbst wolle weiter als stellvertretender Klubchef fungieren.

Polizei schoss auf 28-Jährigen: Lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein 28-jähriger Serbe ist am Sonntag bei einem Schusswaffeneinsatz der Polizei in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe die Beamten mit einem Messer aus der Küche bedroht, teilte die Polizei mit. Auf Ansprache habe er nicht reagiert, ebenso wenig auf Einsatz eines Tasers. Als sich die Situation nach Angaben der Polizei lebensbedrohend darstellte, gab ein Beamte Schüsse ab.

In Kärntner Badeseen starben am Wochenende zwei Menschen

Feldkirchen - Am Wochenende sind zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Kärnten gegenüber der APA. In einem Fall konnte eine 85-jährige Frau nur noch tot aus dem Flatschacher See bei Feldkirchen geborgen werden. Im Badesee St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Samstagabend ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt ertrunken.

Erste Opfer von Flugzeugunglück in Indien bestattet

Ahmedabad - Nach einem der weltweit schwersten Flugzeugunglücke seit Jahrzehnten sind in Indien die ersten Todesopfer bestattet worden. In einem Krematorium in Ahmedabad versammelten sich am Sonntag Trauernde und sprachen Gebete bei einer Bestattungszeremonie. Bisher konnten erst 32 der insgesamt mindestens 279 Todesopfer des Unglücks identifiziert werden.

