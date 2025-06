Israel griff laut Iran Atomanlage Isfahan an

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat laut den iranischen Nachrichtenagenturen FARS und Mehr die Atomanlage Isfahan im Zentraliran angegriffen. Am Samstag im Morgengrauen seien dabei "keine schädlichen Materialien ausgetreten", wurde ein örtlicher Beamter zitiert. Die meisten Explosionen seien im Zusammenhang mit der Luftabwehr gestanden. Bei einem Angriff in Qom tötete Israel nach eigenen Angaben einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden.

Toter bei Angriff Israels auf Hisbollah im Südlibanon

Jerusalem/Washington - Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben am Freitag erneut einen Terroristen der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon getötet. Der Angriff sei in der Nähe von Barashit im Süden des Landes erfolgt. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete kurz vor Mitternacht, dass eine Person auf einem Motorrad getroffen worden sei. Das Gesundheitsministerium in Beirut bestätigte, dass eine Person bei einem Drohnenangriff bei Barashit getötet worden sei.

Putin: In gewissem Sinne gehört die ganze Ukraine uns

St. Petersburg - Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigt seinen Anspruch auf eine Vorherrschaft in der Ukraine. Zugleich bestritt Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg am Freitag erneut die Eigenständigkeit des ukrainischen Volkes. Russen und Ukrainer seien ein einziges Volk, sagte Putin, "und in diesem Sinne gehört die ganze Ukraine uns", erklärte er unter großem Beifall im Saal. Außerdem will Putin die Rüstungsindustrie als Standbein der Wirtschaft weiter ausbauen.

Zahl der Pflegegeld-Bezieher weiter gestiegen

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im Mai 2025 neuerlich gestiegen. Erstmals erhielt mehr als eine halbe Mio. Personen - insgesamt 500.554 - die Geldleistung, wie aus den aktuellsten Daten des Sozialministeriums hervorgeht. Das bedeutet ein Plus von 10.841 Personen bzw. 2,2 Prozent gegenüber Mai 2024 (489.713 Bezieher). Im Vergleich zum Vormonat April (499.112 Bezieher) gab es um 1.442 Anspruchsberechtigte mehr (+0,29 Prozent).

EU-Kommission will Gesetz gegen Greenwashing zurückziehen

Brüssel - Die EU-Kommission will ein Gesetzesvorhaben zu Mindeststandards gegen irreführende Umwelt-Werbeversprechen stoppen. Die Kommission beabsichtige, den Vorschlag zurückzuziehen, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel. Zu möglichen Gründen reichte die Kommission später schriftlich nach: "Die derzeitigen Diskussionen um den Vorschlag laufen der Vereinfachungsagenda der Kommission zuwider."

Frau stürzt in Vorarlberg und gerät unter Zug

Lochau - Eine 50-Jährige ist Freitagabend am Bahnhof in Lochau in Vorarlberg (Bezirk Bregenz) aus unbekannter Ursache auf dem Bahnsteig gestürzt und auf das angrenzende Gleis gefallen. Daraufhin geriet sie unter einen mit rund 20 km/h einfahrenden Regionalzug. Der Lokführer hatte zuvor sofort eine Vollbremsung eingeleitet. Der Zug kam nach wenigen Metern zum Stillstand. Die Frau befand sich darunter, war jedoch ansprechbar und erlitt lediglich Abschürfungen, berichtete die Polizei.

Nur Bruchteil an Modefirmen hat klimafreundliche Lieferkette

Zürich - Nur fünf Prozent der 42 größten internationalen Modeunternehmen erfüllen die Anforderungen für eine klimafreundliche Lieferkette. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Analyse der Nichtregierungsorganisation Stand.earth hervor. Mit der sogenannten "Fossil Free Fashion Scorecard" wird bewertet, wie konsequent Bekleidungs-, Sport- und Luxusmarken fossile Energien in Produktion und Transport ersetzen. Demnach hat die Branche noch viel Luft nach oben.

