Israel griff laut Iran Atomanlage Isfahan an

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat laut den iranischen Nachrichtenagenturen FARS und Mehr die Atomanlage Isfahan im Zentraliran angegriffen. Am Samstag im Morgengrauen seien dabei "keine schädlichen Materialien ausgetreten", wurde ein örtlicher Beamter zitiert. Die meisten Explosionen seien im Zusammenhang mit der Luftabwehr gestanden. Bei einem Angriff in Qom tötete Israel nach eigenen Angaben einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden.

Feier der Sonnenwende am Steinkreis von Stonehenge

Amesbury - Ganz langsam schiebt sich die Sonne über den Horizont. An einem der bekanntesten Wahrzeichen Großbritanniens, dem Steinkreis Stonehenge, haben Tausende Menschen die Sommersonnenwende gefeiert. Normalerweise kann man das Monument nur aus der Ferne betrachten - doch zur Sonnenwende dürfen Besucher an die Steine heran. Auf einer Wiese kamen Druiden in Roben, Frauen mit Blumenkränzen und Familien zusammen. Mit Campingstühlen, Decken und Picknick harrten sie in der Nacht aus.

Vance zu Migrationsprotesten: Soldaten bleiben in L. A.

Los Angeles/Washington - US-Vizepräsident James Vance hat die Fortsetzung des umstrittenen Einsatzes der Nationalgarde in Los Angeles angekündigt. Die Truppenpräsenz sei weiter nötig, weil man befürchte, dass die Gewalt bei Protesten gegen die Einwanderungspolitik wieder aufflamme, sagte er am Freitag (Ortszeit) vor Reportern in Los Angeles. Die US-Regierung hatte diesen Monat nach Protesten gegen den Migrationskurs von Präsident Donald Trump in L.A. die Nationalgarde und Elitesoldaten mobilisiert.

Russland beschoss Energieinfrastruktur in der Ukraine

Poltawa - Russland hat mit nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffen laut der örtlichen Militärverwaltung die Energieinfrastruktur der zentralukrainischen Region Poltawa beschädigt. "Im Kreis Krementschuk wurden direkte Einschläge und Abstürze von Trümmern auf Objekte der Energieinfrastruktur und auf offenem Gelände registriert", schrieb der Militärgouverneur von Poltawa, Wolodymyr Kohut auf Telegram. Es habe eine Verletzte gegeben. Zum Ausmaß der Schäden machte er keine Angaben.

Deutscher Industriepräsident: "Guter Start" neuer Regierung

Berlin - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, attestiert der Koalition aus Union und SPD unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) einen positiven Auftakt ihrer Regierungszeit. "Die Bundesregierung hat einen guten Start hingelegt, sie spricht die richtigen Dinge an", sagte Leibinger in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabbericht vom Samstag.

Nur Bruchteil an Modefirmen hat klimafreundliche Lieferkette

Zürich - Nur fünf Prozent der 42 größten internationalen Modeunternehmen erfüllen die Anforderungen für eine klimafreundliche Lieferkette. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Analyse der Nichtregierungsorganisation Stand.earth hervor. Mit der sogenannten "Fossil Free Fashion Scorecard" wird bewertet, wie konsequent Bekleidungs-, Sport- und Luxusmarken fossile Energien in Produktion und Transport ersetzen. Demnach hat die Branche noch viel Luft nach oben.

16-Jähriger stirbt nach Mopedunfall in Salzburg

Thalgau - Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag auf der Thalgauer Landesstraße im Gemeindegebiet von Thalgau im Flachgau in Salzburg bei einem Unfall mit seinem Moped ums Leben gekommen. Der leblose Bursch wurde von einem vorbeifahrenden Autolenker gefunden, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, berichtete die Polizei.

EU-Kommission will Gesetz gegen Greenwashing zurückziehen

Brüssel - Die EU-Kommission will ein Gesetzesvorhaben zu Mindeststandards gegen irreführende Umwelt-Werbeversprechen stoppen. Die Kommission beabsichtige, den Vorschlag zurückzuziehen, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel. Zu möglichen Gründen reichte die Kommission später schriftlich nach: "Die derzeitigen Diskussionen um den Vorschlag laufen der Vereinfachungsagenda der Kommission zuwider."

