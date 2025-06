Israel griff laut Iran Atomanlage Isfahan an

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat laut den iranischen Nachrichtenagenturen FARS und Mehr die Atomanlage Isfahan im Zentraliran angegriffen. Am Samstag im Morgengrauen seien dabei "keine schädlichen Materialien ausgetreten", wurde ein örtlicher Beamter zitiert. Die meisten Explosionen seien im Zusammenhang mit der Luftabwehr gestanden. Bei einem Angriff in Qom tötete Israel nach eigenen Angaben einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden.

Papst: Sexuellen Missbrauch in katholischer Kirche bekämpfen

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat einen Aufruf gegen jede Form von Missbrauch gerichtet, sei dieser sexueller Art oder Missbrauch von Macht oder des Gewissens. Dies geht aus einem Beitrag des Papstes hervor, den er anlässlich des Theaterstücks "Proyecto Ugaz" in Peru beigesteuert hat. Gewidmet ist das Stück Paola Ugaz, einer Journalistin, die für ihre investigative Arbeit über die inzwischen aufgelöste, katholische Bewegung Sodalicio bekannt und deswegen auch verfolgt wurde.

Kahr informiert KPÖ am 10. Juli über erneute Graz-Kandidatur

Graz - Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will ihre Partei über ein mögliches erneutes Antreten bei der Gemeinderatswahl 2026 am 10. Juli bei einer Bezirkskonferenz informieren. Sie habe diese Entscheidung für sich bereits getroffen, betonte Kahr am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Nun sei es wichtig, dass auch die Mitglieder Bescheid wissen - vorher möchte sie dies aber nicht bekanntgeben. Ähnlich hatte sich Kahr bereits in der "Kleinen Zeitung" geäußert.

US-Auslandssender Voice of America steht vor dem Aus

Washington - Mehr als 80 Jahre nach seiner Gründung steht der US-Auslandssender Voice of America nach einer neuen Kündigungswelle Beobachtern zufolge faktisch vor dem Aus. Zuletzt erhielten mehr als 600 weitere Mitarbeiter des Senders und der Dachorganisation U.S. Agency for Global Media (USAGM) ihre Kündigung, wie USAGM am Freitag (US-Ortszeit) mitteilte. US-Präsident Donald Trump hatte angeordnet, dass die Belegschaft auf ein absolutes Minimum reduziert werden solle.

Vance zu Migrationsprotesten: Soldaten bleiben in L. A.

Los Angeles/Washington - US-Vizepräsident James Vance hat die Fortsetzung des umstrittenen Einsatzes der Nationalgarde in Los Angeles angekündigt. Die Truppenpräsenz sei weiter nötig, weil man befürchte, dass die Gewalt bei Protesten gegen die Einwanderungspolitik wieder aufflamme, sagte er am Freitag (Ortszeit) vor Reportern in Los Angeles. Die US-Regierung hatte diesen Monat nach Protesten gegen den Migrationskurs von Präsident Donald Trump in L.A. die Nationalgarde und Elitesoldaten mobilisiert.

Russland beschoss Energieinfrastruktur in der Ukraine

Poltawa - Russland hat mit nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffen laut der örtlichen Militärverwaltung die Energieinfrastruktur der zentralukrainischen Region Poltawa beschädigt. "Im Kreis Krementschuk wurden direkte Einschläge und Abstürze von Trümmern auf Objekte der Energieinfrastruktur und auf offenem Gelände registriert", schrieb der Militärgouverneur von Poltawa, Wolodymyr Kohut auf Telegram. Es habe eine Verletzte gegeben. Zum Ausmaß der Schäden machte er keine Angaben.

13-Jährige im OP-Saal: KAGes offenbar unter Beschuldigten

Graz - Im Verdachtsfall, dass eine 13-jährige Tochter einer Ärztin am LKH Graz im Jänner 2024 bei einer Schädel-Operation mitgewirkt haben soll, wird offenbar auch gegen die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) ermittelt. Es geht um die Verbandsverantwortlichkeit. Im Verfahren wird die KAGes als Beschuldigte geführt, berichtete die "Kronen Zeitung" am Samstag.

Nur Bruchteil an Modefirmen hat klimafreundliche Lieferkette

Zürich - Nur fünf Prozent der 42 größten internationalen Modeunternehmen erfüllen die Anforderungen für eine klimafreundliche Lieferkette. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Analyse der Nichtregierungsorganisation Stand.earth hervor. Mit der sogenannten "Fossil Free Fashion Scorecard" wird bewertet, wie konsequent Bekleidungs-, Sport- und Luxusmarken fossile Energien in Produktion und Transport ersetzen. Demnach hat die Branche noch viel Luft nach oben.

