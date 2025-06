Belarus: Oppositioneller Tichanowski aus Haft entlassen

Minsk - Der belarussische Oppositionsführer Sergej Tichanowski ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Tichanowski (46) kam mit 13 weiteren politischen Gefangenen frei. Seine ebenfalls in der Opposition engagierte Ehefrau Swetlana Tichanowskaja bestätigte dies am Samstag auf der Plattform "X". Die Amnestie erfolgte offenbar im Zusammenhang mit dem Besuch des US-Sondergesandten Keith Kellogg, der am Samstag in Minsk den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko getroffen hatte.

Israel greift Atomanlage Isfahan im Iran an

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Luftwaffe hat über weiten Teilen des Iran die schweren Angriffe fortgesetzt und unter anderem eine Atom-Einrichtung bombardiert. Es habe sich um eine Fabrik für Uran-Zentrifugen in Isfahan gehandelt, teilte das israelische Militär mit. Laut iranischen Staatsmedien traten keine schädlichen Stoffe aus. Bei einem Angriff in Qom tötete Israel einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden. Der Iran begann einen neuen Angriff mit Drohnen auf Israel.

Meinl-Reisinger ruft zu Diplomatie in Iran-Krise auf

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) appelliert an Israel, der Diplomatie in der Iran-Krise eine Chance zu geben. Sie bietet Wien als Verhandlungsort an und warnt vor Chaos nach einem Sturz des repressiven Regimes in Teheran. In einem Interview mit der "Presse am Sonntag" sagte sie: "Israel geht ein hohes Risiko ein. Auf dem Spiel steht die Stabilität in der gesamten Region."

Touristen fliehen vor Waldbrand an Kroatiens Adriaküste

Split - Ein heftiger Vegetationsbrand an der kroatischen Adria-Küste hat am Samstag dazu geführt, dass viele Touristen vor den Flammen fliehen mussten. Mehrere beliebte Touristenorte auf einer Strecke von etwa 50 Kilometer südlich von Split am Meer waren betroffen. Ein Abschnitt der Autobahn entlang der Küste musste zwischen den Orten Omis und Dubce deswegen gesperrt werden, berichteten kroatische Medien. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung.

Kahr informiert KPÖ am 10. Juli über erneute Graz-Kandidatur

Graz - Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will ihre Partei über ein mögliches erneutes Antreten bei der Gemeinderatswahl 2026 am 10. Juli bei einer Bezirkskonferenz informieren. Sie habe diese Entscheidung für sich bereits getroffen, betonte Kahr am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Nun sei es wichtig, dass auch die Mitglieder Bescheid wissen - vorher möchte sie dies aber nicht bekanntgeben. Ähnlich hatte sich Kahr bereits in der "Kleinen Zeitung" geäußert.

83-jähriger E-Biker starb in OÖ bei Kollision mit Pkw

Desselbrunn - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Desselbrunn im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich gekommen. Ein 83-jähriger Lenker eines E-Bikes wurde beim Abbiegen von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen mit dem Pkw erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der E-Biker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 19-Jährige blieb körperlich unversehrt, musste jedoch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

Acht Tote bei Absturz von Heißluftballon in Südbrasilien

Bras�lia - Bei einem Absturz eines brennenden Heißluftballons im Süden Brasiliens sind acht Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Ballons befanden sich 21 Personen, 13 von ihnen überlebten das Unglück, wie der Gouverneur des Bundesstaates Santa Catarina, Jorginho Mello, über die Plattform X mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen in Praia Grande, einer für Ballonfahrten bekannten Kleinstadt nahe der Grenze zum Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Krankheitsserie bei Kindern in Nordfrankreich ausgeweitet

Saint-Quentin - Die Serie bedrohlicher Durchfallerkrankungen bei Kindern in Nordfrankreich hat sich ausgeweitet. Inzwischen seien elf Kinder erkrankt, teilte die zuständige Präfektur am Samstag mit. Als Ursache wird der Verzehr von bakteriell verunreinigtem Fleisch vermutet. Nachdem nach Untersuchungen bereits zwei Fleischhauereien in der Stadt geschlossen worden waren, erging für zwei weitere die Anweisung, Ware, die dort in einem bestimmten Zeitraum gekauft wurde, nicht zu essen.

