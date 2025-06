UNO-Chef ruft nach US-Angriff auf Iran zu Diplomatie auf

Teheran/Washington - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat nach dem US-Angriff auf Atomanlagen im Iran zu Zurückhaltung und Diplomatie aufgerufen. "Die Menschen in der Region können keinen weiteren Zyklus der Zerstörung ertragen", sagte Guterres bei einer Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York. "Und doch riskieren wir es jetzt, in ein Rattenloch von Vergeltung nach Vergeltung abzusinken." Anstelle dessen müsse zu Diplomatie übergegangen werden, forderte Guterres.

Iranischer Außenminister zu Gesprächen in Moskau

Tel Aviv/Teheran - Inmitten des Kriegs mit Israel und kurz nach den US-Angriffen auf den Iran ist der iranische Außenminister Abbas Araqchi Sonntagabend zu Gesprächen in Russland eingetroffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA meldete, waren Gespräche mit Kreml-Chef Wladimir Putin und weiteren hochrangigen russischen Vertretern vorgesehen. Dabei sollte es demnach um regionale und internationale Entwicklungen "nach der militärischen Aggression" der USA und Israels gegen den Iran gehen.

Explosionen im Osten Teherans

Teheran/Jerusalem/Washington - Im Osten der iranischen Hauptstadt Teheran ist es nach Angaben des staatlichen Fernsehens zu Explosionen gekommen. Dort seien mehrere Militärstützpunkte, berichtete der iranische Staatssender IRIB. Unter anderem befindet sich dort ein hochsensibler militärischer Komplex in der Vorstadt Parchin. Nach Angaben des israelischen Militärs greifen die Streitkräfte derzeit militärische Infrastruktureinrichtungen in Teheran und im Westen des Irans an.

28-Jährige stürzt bei Bergtour in Tirol 280 Meter ab - tot

Ginzling - Eine 28-jährige Deutsche ist am Sonntag bei einer Bergtour auf den 3.001 Meter hohen Gigalitz in Ginzling im Tiroler Zillertal tödlich verunglückt. Die Frau hatte sich mit ihrem 34-jährigen österreichischen Lebensgefährten im Abstieg vom Gipfel befunden, als sie vor ihrem Partner stolperte und rund 280 Meter über die steile, felsige Südflanke abstürzte. Die 28-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle.

Russische Raketen treffen ukrainischen Truppenübungsplatz

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben aus der Ukraine einen Truppenübungsplatz der ukrainischen Streitkräfte mit Raketen angegriffen. Nach Darstellung der ukrainischen Heeresführung gab es dabei drei Tote und elf Verwundete. Dank rechtzeitiger Warnung der Luftraumüberwachung seien höhere Verluste vermieden worden. Der genaue Ort des Truppenübungsplatzes wurde nicht genannt. Der Vorfall werde untersucht, hieß es.

NATO vor Gipfel einig bei Ziel für Verteidigungsausgaben

Brüssel - Wenige Tage vor dem NATO-Gipfel in Den Haag haben die 32 Bündnisstaaten eine Einigung über die geplante neue Zielvorgabe für die Mindesthöhe der nationalen Verteidigungsausgaben erzielt. Wie die Deutsche Presse-Agentur nach dem Ende eines schriftlichen Entscheidungsverfahrens erfuhr, wollen sich die Alliierten beim Gipfel bereiterklären, ihre jährlichen verteidigungsrelevanten Ausgaben auf mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen.

US-Eingreifen im Iran Top-Thema bei EU-Außenministerrat

EU-weit/Brüssel/Gaza - In einer heiklen weltpolitischen Situation treffen am Montag in Brüssel die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten zu ihrer nächsten Ratssitzung zusammen. Das militärische Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ist die Top-Priorität der Agenda geworden. Die EU drängt auf Verhandlungen. Diese Position vertritt auch Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die am Rat teilnimmt.

Kuh stößt in Vorarlberg Älplerin von Felsvorsprung

Mellau - Eine kälbernde Kuh hat am Sonntag der 52-jährigen Bewirtschafterin der Köbelealpe im Mellental in Vorarlberg auf einem beengten Felsvorsprung einen Stoß versetzt, wodurch die Frau über eine rund drei Meter hohe Felswand hinabstürzte. Die 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei. Sie hatte zuvor versucht, die kälbernde Kuh von der gefährlichen Stelle herunterzutreiben.

