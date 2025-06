Netanyahu spricht nach Waffenruhe von "historischem Sieg"

Jerusalem/Teheran/Washington - Nach Inkrafttreten der Waffenruhe mit dem Iran hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu von einem "historischen Sieg" gegen das Land gesprochen und Teheran vor einem Wiederaufbau seines Atomprogramms gewarnt. "Wir haben das Atomprogramm zunichte gemacht und werden jeden Versuch, es wieder aufzubauen, unterbinden", so Netanyahu Dienstagabend in einer rund zehnminütigen TV-Ansprache. Sein Land werde in diesem Fall "mit derselben Entschlossenheit, derselben Härte" vorgehen.

Nationaler Sicherheitsrat tagt im Parlament

Wien - Auf gemeinsame Initiative von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) tagt Mittwochnachmittag ab 16.30 Uhr der Nationale Sicherheitsrat im Parlament. Thema der vertraulichen Beratungen werden die Lage im Iran und darüber hinaus sein. Zuvor tagt am Vormittag im Bundeskanzleramt das Bundeskrisen-Sicherheitskabinett in Anwesenheit von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Merz, Macron und Starmer dringen auf Russland-Sanktionen

Den Haag - Deutschland, Frankreich und Großbritannien dringen zum Auftakt des NATO-Gipfels darauf, den Druck auf Russland im Ukraine-Krieg zusammen mit den USA zu erhöhen. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer hätten bei einem Treffen in Den Haag ihre Forderung nach weiteren Sanktionen bekräftigt. US-Präsident Donald Trump konnte sich bisher nicht zu weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland durchringen.

Österreichische Lotterien bauen bis zu 45 Mitarbeitende ab

Wien - Die Österreichischen Lotterien, Tochter der teilstaatlichen Casinos Austria, stehen laut einem Bericht der Tageszeitung "Standard" (online) vor einem Stellenabbau. Demnach sind 45 Mitarbeitende beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet worden, wie ein Casinos-Sprecher der APA auf Anfrage bestätigte. Grund für den Mitarbeiterabbau seien die Sparpläne der Regierung, etwa im Bereich Onlinesteuer, Glücksspielabgabe und beim sogenannten Verwaltungskostenbeitrag.

Kanzler Stocker empfängt slowakischen Premier Fico

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am späten Dienstagnachmittag den slowakischen Premierminister Robert Fico zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Es war das erste bilaterale Gespräch der beiden Regierungschefs, teilte das Bundeskanzleramt der APA im Anschluss mit. Im Mittelpunkt der Debatte standen neben bilateralen Themen insbesondere die Vorbereitungen auf den bevorstehenden Europäischen Rat am Donnerstag. Fico drohte mit einem Veto gegen neue Russland-Sanktionen.

EU-Kommission empfiehlt formell Defizitverfahren

Wien/Brüssel - Die Europäische Kommission hat nun in Brüssel formell die Einleitung eines EU-Defizitverfahrens gegenüber Österreich empfohlen. Nach der Empfehlung muss noch der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister das Verfahren final beschließen. Dies dürfte bei seinem Treffen am 8. Juli in Brüssel geschehen. Ebenso hat die EU-Kommission ihre positive Bewertung des österreichischen Budgetplans ("Fiskalstrukturplans") veröffentlicht. Der Plan soll den Weg aus dem Verfahren weisen.

Masseverwalter scheiterte mit Berufung gegen Benko-Mutter

Innsbruck/Wien - Während es an der strafrechtlichen Front offenbar zunehmend ungemütlicher wird für den insolventen Signa-Gründer Ren� Benko, hat seine Mutter Ingeborg zivilrechtlich offenbar einen weiteren Sieg davongetragen: Die Berufung des Masseverwalters im Benko-Insolvenzverfahren gegen eine Entscheidung des Landesgerichts Innsbruck, laut der die Stifterrechte über zwei Privatstiftungen weiter in ihren Händen liegen, wurde vom Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) abgewiesen.

Brände zerstörten Rekordfläche in Brasilien

Rio de Janeiro - Bei Waldbränden ist im vergangenen Jahr in Brasilien eine Fläche von 300.000 Quadratkilometer zerstört worden - das entspricht in etwa der Größe von Italien. Das waren 62 Prozent mehr als das historische Mittel der vergangenen vier Jahrzehnte, wie die brasilianische Initiative "MapBiomas" mitteilte. Das Netzwerk besteht aus Universitäten, Nichtregierungsorganisationen sowie Technologieunternehmen und wertet unter anderem Satellitenbilder aus.

