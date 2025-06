Fehlende Impulse: ATX startet wenig verändert -- DAX mit leichten Startgewinnen -- Asiens Börsen entwickeln sich unterschiedlich

Dem ATX fehlen am Donnerstag zum Auftakt kursbewegende Faktoren. Der DAX zeigt sich unterdessen zum Start etwas höher. An den größten Börsen in Asien sind am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt am Donnerstag zunächst nur wenig Bewegung.

Der ATX zeigt sich im frühen Verlauf bei 4.363,16 Punkten um seinen Vortagesstand.

Heute liegt laut Helaba-Analysten der Fokus datenseitig in den USA. In Übersee werden Arbeitsmarkt- und Industriedaten publiziert. Nicht unbeachtet werden sollten nach Einschätzung der Experte aber auch die Themen rund um den Nahost-Konflikt und die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA. Das Schlagzeilenrisiko ist hoch, im Guten wie im Bösen, hieß es weiter.<ü> Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag etwas höher.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 23.609,30 Punkten in den Handel ein.

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte sind damit am Donnerstag wieder leichte Gewinne am deutschen Aktienmarkt z7u sehen. Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Dort waren die Aktien des Chip-Giganten NVIDIA am Mittwoch im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron Technology kamen gut an.

Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht derzeit eine Rotation der Anleger zurück in US-Werte. "Im laufenden Juni hat sich der Nasdaq 100 bisher fünf Prozent besser entwickelt als Dax und EuroStoxx", schrieb er. Möglicherweise verleite derzeit auch der schwache Dollar viele zum Kauf von US-Aktien, denn der Euro hat am frühen Morgen erstmals seit September 2021 die Marke von 1,17 US-Dollar übersprungen.

"Anleger bleiben reserviert. Die Gemengelage ist diffizil, weder Fisch noch Fleisch", hiess es am Donnerstag von der NordLB mit Blick auf deutschen Aktienmarkt, der seit dem DAX-Rekord Anfang Juni keine Aufwärtstendenz mehr erkennen lässt. Neben dem deutschen GfK-Verbrauchervertrauen blicken sie im Tagesverlauf auf die US-Auftragseingänge langlebiger Güter. Diese könnten Aufschluss darüber geben, wie sich Trumps Zollpolitik auf das Investitionsgeschehen ausgewirkt hat.

Das GfK-Verbrauchervertrauen zeigte, dass die Menschen in Deutschland ihr Geld aktuell eher zusammen halten, was einen Aufschwung durch mehr Konsum teilweise ausbremst.

Unternehmensseitig könnten Analystenstimmen bewegen: Morgan Stanley gab nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers das positive Votum für Continental auf. Der Kurs sackte daraufhin auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 2,5 Prozent ab. Er würde damit seinen jüngsten Abwärtstrend fortsetzen. Erstmals seit Anfang Mai droht der Fall unter die 70-Euro-Marke.

WALL STREET

An der Wall Street verlor die Erholungsrally etwas an Fahrt.

Der Dow Jones startete höher in die Wochenmitte und rutschte anschließend leicht in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 0,24 Prozent niedriger bei 42.983,85 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich moderat im Plus, nachdem er fester in den Handel eingestiegen war. Sein Schlussstand: 19.973,55 Stellen (+0,31 Prozent).

Insgesamt hatte die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran die Stimmung der Investoren bereits am Vortag deutlich verbessert. Am Mittwoch gingen es die Anleger insgesamt etwas ruhiger an. .

Die Blicke am Markt richten sich mittlerweile wieder eher auf die US-Wirtschaft sowie die Unternehmensgewinne. "Wir befinden uns in einer Phase, in der eine etwas schwächere Wachstumsdynamik positiv aufgenommen wird, da es neue Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen weckt", sagte Lilian Chovin, Investmentexpertin bei der britischen Privatbank Coutts & Co mit Blick auf die US-Notenbank Fed.

Einige Experten warnen indes vor einer zunehmenden Sorglosigkeit der Anleger. Die schon hohen Aktienkurse preisten keine Risiken durch die in zwei Wochen auslaufende Frist von US-Präsident Donald Trump für eine Einigung im Handelskonflikt mit der EU ein, gab etwa Bhanu Baweja, Chefstratege bei der Schweizer Bank UBS, in einem Gespräch mit Bloomberg TV zu bedenken.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt zeitweise 1,57 Prozent auf 39.552,99 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland sucht der Markt nach seiner Richtung, der Shanghai Composite notierte zuletzt marginale 0,02 Prozent tiefer bei 3.454,25 Punkten.

Gegen den Trend abwärts geht es unterdessen in Hongkong - dort büsst der Hang Seng zeitweise 0,80 Prozent auf 24.279,96 Punkte ein.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz durch. Die Börsen sind laut Marktteilnehmern hin- und hergerissen zwischen der geopolitischen Lage und Befürchtungen, der Zollstreit könnte ab 9. Juli wieder aufbrechen.

Am Markt kommt eher auch schlecht an, dass Notenbankchef Jerome Powell die Fortsetzung der relativ restriktiven Geldpolitik am Mittwoch noch einmal bekräftigt hat. Da US-Präsident Donald Trump anschließend schon wieder Zinssenkungen forderte, schwächte sich der Dollar zu den meisten asiatischen Währungen trotzdem noch etwas ab.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX