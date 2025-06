EU-Gipfel mit vielen Themen, aber wohl ohne Entscheidungen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag zu einem Gipfel in Brüssel zusammengekommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte zum Auftakt, er unterstütze EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dabei, die Wettbewerbsfähigkeit Europas voranzubringen und schnell ein Handelsabkommen mit den USA zu erreichen. Auch das Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten will Merz auf den Weg bringen. Für den deutschen Kanzler ist es der erste EU-Gipfel.

Kokainmarkt wächst laut UNO rasant an

Wien - Die Zahl der Drogenkonsumenten ist laut einem UNO-Bericht weltweit auf 316 Millionen Menschen gestiegen. Das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien verwies in seinem aktuellen Weltdrogenbericht am Donnerstag zugleich darauf, dass kriminelle Gruppen die instabile Lage in vielen Regionen ausnutzten und verstärkten. Cannabis war 2023 mit 244 Millionen Konsumenten deutlich die am weitesten verbreitete Droge.

Wifo/IHS heben Konjunkturprognose für 2025 an

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS haben ihre Konjunkturprognose für 2025 angehoben und gehen nun doch nicht von einem dritten Rezessionsjahr aus. Die österreichische Wirtschaft werde stagnieren (Wifo) bzw. um 0,1 Prozent (IHS) wachsen. Ende März hatten beide Institute einen Rückgang um 0,3 bzw. 0,2 Prozent prognostiziert. Das Budgetdefizit für 2025 soll mit 4,1 Prozent bzw. 4,4 Prozent trotz Sparpaket deutlich über der Maastricht-Grenze von 3 Prozent des BIP liegen.

Zweijährige in Wien von Eisentor am Kopf getroffen

Wien - Ein zweijähriges Mädchen ist am Dienstagabend auf dem Areal eines Kinderspielplatzes in Wien-Liesing von einem rund 30 Kilogramm schweren Eisentor am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt worden. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" (online) bestätigte die Wiener Berufsrettung. Mehrere Einsatzteams, darunter auch der Rettungshubschrauber "Christophorus 9", wurden zur Unfallstelle gerufen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen nach brutalem Mobbingfall in Schule

Vöcklabruck - Ein brutaler Mobbingfall in einer Schule in Vöcklabruck zieht polizeiliche Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter und voraussichtlich auch Schulverweise nach sich. Laut einem Artikel von "krone.at" sei ein 15-Jähriger von fünf 20-jährigen Mitschülern monatelang schikaniert, geschlagen, gewürgt und dabei gefilmt worden. Einmal sei er sogar zum Fenster gedrängt worden und durch dieses zwei Meter in die Tiefe gestürzt.

Hochzeitsfest von US-Milliardär Jeff Bezos startet

Rom - In Venedig beginnt am Donnerstag das dreitägige Hochzeitsfest von US-Milliardär Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren S�nchez. Der Amazon-Gründer und seine künftige Frau übernachten im Luxushotel Amman. Gegen die Hochzeit der Superlative mit mehr als 200 geladenen Gästen sind bereits Protestaktionen angekündigt worden. Um die Wogen zu glätten, hat Bezos seine ursprünglich zugesagte Spende für Venedig auf drei Millionen Euro verdreifacht.

Tunnelbaustelle auf der A10 in Salzburg abgeschlossen

Golling/Werfen - Nach gut zwei Jahren Bauzeit sind am Donnerstag gegen 8.00 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling (Tennengau) und Werfen (Pongau) wieder beide Fahrspuren pro Richtung für den Verkehr freigegeben worden. Die Generalsanierung der insgesamt zehn Tunnelröhren auf dem 14 Kilometer langen Abschnitt ist damit planmäßig vor dem Sommerreiseverkehr fertig geworden. Die Baustelle hatte immer wieder für lange Staus gesorgt - zuletzt zu Pfingsten.

Ein Toter bei russischen Angriffen auf Region Cherson

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen in der südukrainischen Region Cherson sind örtlichen Behörden zufolge ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden. Das Todesopfer sei aus dem Dorf Tawriyske gemeldet worden, erklärte Chersons Gouverneur Olexandr Prokudin am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Bei dem Beschuss eines Wohngebäudes mit Lenkbomben soll dort außerdem ein 34-jähriger Mann verletzt worden sein. Eine ältere Frau soll im Bezirk Korabelny verletzt worden sein.

