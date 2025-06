ATX und DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinig - Nikkei stark

Sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex stehen vor einer etwas höheren Eröffnung am Freitag. An den Märkten in Fernost wird daneben keine gemeinsame Richtung gefunden.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wird freundlich erwartet.

Der ATX tendiert vorbörslich etwas höher.

Weiter positiv blicken Marktteilnehmer auf die Aktienmärkte. An Wall Street ist es am Vorabend weiter aufwärts gegangen. Die Augen sind vor dem Wochenende vor allem auf internationale Preisdaten gerichtet. So wurden in Japan bereits etwas zurückgehende Verbraucherpreise berichtet. In Europa stehen zahlreiche Länderdaten wie aus Frankreich und Spanien an, in den USA folgt dann am Nachmittag der von der US-Notenbank verfolgte PCE-Index. Dort wird ein Anstieg von 2,6 Prozent erwartet. Marktteilnehmer sehen gleichwohl sinkende Zinssätze und machen damit einen der jüngsten Kurstreiber aus. Ein weiterer stellt die Entwicklung der KI-Titel. Nachdem der US-Kongress eine weitgehende Regulierungsfreiheit über zehn Jahre vorgesehen hat, ging es auch hier weiter aufwärts.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag zuversichtlich bleiben.

Der DAX zieht vorbörslich an.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Der DAX würde damit aber noch unter seinem Wochenhoch vom Dienstag etwas über 23.800 Punkten bleiben, als der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die Ölpreise hatte einknicken und die Aktienkurse im Gegenzug steigen lassen. Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, die Ausgabenziele der Nato, die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands sowie die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie US-Geldpolitik.

So wurden in der nun endenden Börsenwoche auch Zinssenkungshoffnungen geschürt. Denn: Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef Jerome Powell treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", erklärte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank schon tags zuvor.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich stärker.

Der Dow Jones schloss 0,94 Prozent höher bei 43.386,84 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,97 Prozent fester bei 20.167,91 Punkten in den Feierabend.

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag Kursgewinne verbucht. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte gar ein weiteres Rekordhoch. Vor allem der optimistische Ausblick von Micron Technology kam bei Experten und auch am Markt gut an, auch wenn die Micron-Aktien selbst ihrer jüngsten Kursrally etwas Tribut zollten. Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits vor Ablauf der Amtszeit von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mai eine Nachfolgeregelung treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. "Und damit steigt auch die Gefahr, dass wir frühere Zinssenkungen sehen." Für die Aktienmärkte sind sinkende Zinsen eine tendenziell positive Nachricht. Trump hat Powell immer wieder harsch kritisiert, weil dieser bisher seinen Wünschen nach einer Lockerung der Geldpolitik trotzt. US-Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf den Markt.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zieht derzeit um 1,45 Prozent an auf 40.159,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen um 0,37 Prozent nach auf 3.435,74 Zähler.

Ebenfalls abwärts geht es in Hongkong - dort büßt der Hang Seng 0,40 Prozent ein auf 24.227,97 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich zum Wochenausklang erneut keine einheitliche Tendenz durch. In Tokio notiert der Nikkei-225 erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 40.000 Punkten. Gestützt wird die Stimmung in Japan auch von günstigen Inflationsdaten aus dem Großraum Tokio. Die Inflation ging zuletzt auf 3,1 von 3,4 Prozent zurück, was den Drang zu einer strafferen Geldpolitik laut Marktteilnehmern etwas dämpfen könnte. Erwartet worden war lediglich ein geringer Rückgang auf 3,3 Prozent. Der Yen schwächt sich somit etwas ab. Das stützt japanische Industriewerte In China geben die Kurse erneut nach.

