EU-Gipfel nimmt Israel-Bericht "zur Kenntnis"

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Gipfel am Donnerstag in Brüssel wie erwartet keine Aussetzung des EU-Israel-Abkommens beschlossen oder klar Position dazu bezogen. Der EU-Prüfbericht zur Einhaltung des Artikels 2 des Abkommens sieht Israels Vorgehen in Gaza sehr kritisch. Die Gipfelerklärung nimmt den Bericht zur Kenntnis. Einige EU-Länder fordern schon länger eine Aussetzung des Abkommens, Österreich und Deutschland sind dagegen.

Wifo/IHS gehen nicht mehr von drittem Rezessionsjahr aus

Wien - Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung Ende 2024 und zum Jahresanfang stimmt die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS etwas optimistischer für das Gesamtjahr als noch im März. Die österreichische Wirtschaft werde stagnieren (Wifo) bzw. um 0,1 Prozent (IHS) wachsen, so die Institute in ihrer am Donnerstag präsentierten Sommerprognose. "In normalen Zeiten wäre eine solche Stagnation alles andere als ein Grund zur Freude", räumte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ein.

U-Haft für Ren� Benko erneut um zwei Monate verlängert

Wien - Der insolvente Signa-Firmengründer Ren� Benko bleibt weiter in U-Haft. Das hat das Wiener Landesgericht am Donnerstagnachmittag entschieden. Einem Enthaftungsantrag seitens der Verteidigung wurde nicht Folge gegeben, die U-Haft wurde um weitere zwei Monate bis zum 26. August verlängert. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt.

Sturm und Starkregen in Teilen Österreichs

Graz - Bereits zu Mittag hatten Katastrophenschutzzentralen in Österreich für vereinzelte Regionen oder auch im Fall der Steiermark für ein ganzes Bundesland Warnungen vor heftigen Unwettern am Donnerstagnachmittag und -abend ausgegeben - in manchen Gebieten fielen diese weniger heftig als befürchtet aus. In der Grünen Mark traf es vor allem den Zentralraum Graz: Starker Niederschlag, Sturmböen und einzelne Hagelkörner prägten am frühen Abend das Stadtbild an der Mur.

Stockholm-Syndrom-Geiselnehmer Olofsson gestorben

Stockholm - Der schwedische Bankräuber Clark Olofsson, der 1973 vier Menschen als Geiseln nahm und für die Entstehung des Begriffs Stockholm-Syndrom mitverantwortlich war, ist tot. Olofsson sei nach längerer Krankheit mit 78 Jahren in einem Krankenhaus gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag dem schwedischen Onlinemedium Dagens ETC mit. Olofsson war einer der bekanntesten Wiederholungstäter seines Landes.

Irans oberster Führer warnt USA vor weiteren Angriffen

Jerusalem/Teheran/Washington - Irans oberster Führer hat sich erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit dem Erzfeind Israel an die Nation gewandt - und zugleich eine Drohung an die USA gerichtet. Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte wie nach den US-Bombardierungen iranischer Atomanlagen könnten sich in Zukunft wiederholen, sagte Ayatollah Ali Khamenei in einer Fernsehansprache. "Im Falle eines Angriffs wird der Feind, wird der Angreifer gewiss einen hohen Preis zahlen müssen", sagte der 86-Jährige.

Rosenkranz machte Kauf von Wurm-Skulpturen rückgängig

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) hat den Kauf zweier Skulpturen des Künstlers Erwin Wurm für das Parlament rückabgewickelt. Wie die "Krone" am Donnerstag online berichtete, habe Rosenkranz mit dem Künstler vereinbart, dass dieser von der im Vertrag vereinbarten Rückkaufklausel Gebrauch machen wird. Die beiden Statuen waren von Rosenkranz' Vorgänger, Wolfgang Sobotka (ÖVP), kurz vor dessen Abschied um 240.000 Euro angeschafft worden. Dieser reagierte empört.

Sieben Jahre Haft für Schützen vom Wiener Yppenplatz

Wien - Nach einer Schießerei am Wiener Yppenplatz in Ottakring vom 14. Juli 2024 ist am Donnerstag am Landesgericht gegen zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren wegen versuchten Mordes verhandelt worden. Der Jüngere hatte mit einer Pistole vier Schüsse abgegeben und einen 23-jährigen Staatenlosen und einen 19-jährigen Syrer schwer verletzt. Er wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und Drogenhandels zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red