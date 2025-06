Hofübergabe in der ÖVP Salzburg: Edtstadler folgt Haslauer

Salzburg - In der Salzburger Volkspartei kommt es am Samstag zur offiziellen Hofübergabe und damit auch zu einem Generationenwechsel: Beim Landeskongress wird die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler von der Parteibasis zur Obfrau der Landespartei gekürt. Die 44-Jährige folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der seit 2004 an der Spitze der Salzburger ÖVP stand. Am Mittwoch wird Edtstadler dann im Landtag auch zur Landeshauptfrau gewählt.

Buffett spendet Aktienpaket im Wert von 6 Milliarden Dollar

Omaha (Nebraska) - Der Starinvestor Warren Buffett hat am Freitag Aktien seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Wert von sechs Milliarden Dollar (5,13 Mrd. Euro) gespendet. Dies ist seine größte jährliche Spende, seit er vor fast zwei Jahrzehnten damit begonnen hat, sein Vermögen zu verschenken. Die Spende von etwa 12,4 Millionen B-Aktien ging an die Gates-Stiftung und vier von seiner Familie geführte Stiftungen.

Gesetz für mehr Barrierefreiheit tritt in Kraft

Wien - Ab dem heutigen Samstag gilt in Österreich das Barrierefreiheitsgesetz, das entsprechend einer EU-Richtlinie für mehr Barrierefreiheit bei digitalen Produkten und Dienstleistungen sorgen soll. Menschen mit Behinderung, vor allem blinde, schwer sehbehinderte, gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sollen dadurch wichtige zeitgemäße Produkte und Dienstleistungen - vom Laptop bis zum Online-Shop - deutlich besser nutzen können, betonte das Sozialministerium per Aussendung.

"Historische" Trauerfeier in Teheran nach Krieg mit Israel

Teheran - Im Iran haben die als "historisch" angekündigten Trauerfeiern für die Todesopfer des zwölftägigen Krieges gegen Israel begonnen. Die Zeremonie startete Samstag früh auf dem Platz der Revolution im Zentrum Teherans, anschließend sollte eine Trauerprozession zum elf Kilometer entfernten Platz der Freiheit führen. Geehrt werden sollen damit laut offiziellen Angaben rund 60 bei den israelischen Angriffen getötete Militärs und Atomwissenschafter.

Botschafter: Irans Atomprogramm nicht nur israelisches Thema

Wien/Jerusalem - Der israelische Botschafter David Roet hat sich angesichts der Eskalation zwischen Israel und dem Iran bei der österreichischen Regierung bedankt. "Wir sind sehr dankbar für Österreichs Unterstützung für Israel und für das Verständnis für die israelische Position", sagte Roet, der den Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran am 13. Juni aus familiären Gründen in Israel erlebt hat, der APA in Wien. "Das iranische Atomprogramm ist nicht nur ein israelisches Thema."

Hochzeit nun offiziell: Lauren S�nchez heißt nun auch Bezos

Venedig - Jetzt ist es offiziell: Amazon-Gründer Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren S�nchez haben geheiratet. Die 55-Jährige postete auf ihrem Instagram-Konto ein Foto von der Hochzeitsparty auf der Insel San Giorgio in Venedig. Dazu schrieb sie das Datum 06/27/2025 mit einem Herz. Ihren Namen änderte sie in Lauren S�nchez Bezos.

Bericht: Elf Tote nach Angriff Israels in Gaza-Stadt

Gaza/Washington - Bei einem Luftangriff Israels im Gazastreifen sind laut einem palästinensischen Medienbericht am Freitag mindestens elf Zivilisten getötet worden. Es sei eine Zeltstadt für Kriegsvertriebene im Zentrum der Stadt Gaza getroffen worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf eigene Korrespondenten im abgeriegelten Küstengebiet. Mehrere weitere Menschen erlitten Verletzungen, hieß es. Der Bericht ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Zwei Deutsche bei Verkehrsunfällen in Tirol getötet

Forchach/Innsbruck - Ein Auffahrunfall hat einer Deutschen am Freitagnachmittag in Forchach (Bezirk Reutte) in Tirol das Leben gekostet. Das 49-jährige, spätere Unfallopfer aus Nordrhein-Westfalen war in einer Gruppe Trike-Motorräder auf der B198 von Lechtal Richtung Reutte als Beifahrerin des dritten Fahrzeugs unterwegs. Gelenkt wurde dieses von ihrem Ehemann. Zum Unfall kam es, als das Tempo zwecks Rechtsabbiegen verringert wurde. Das dritte Triker der Kette fuhr auf das zweite auf.

