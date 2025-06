"Historische" Trauerfeier in Teheran nach Krieg mit Israel

Teheran - Im Iran haben die als "historisch" angekündigten Trauerfeiern für die Todesopfer des zwölftägigen Krieges gegen Israel begonnen. Die Zeremonie startete Samstag früh auf dem Platz der Revolution im Zentrum Teherans, anschließend sollte eine Trauerprozession zum elf Kilometer entfernten Platz der Freiheit führen. Geehrt werden sollen damit laut offiziellen Angaben rund 60 bei den israelischen Angriffen getötete Militärs und Atomwissenschafter.

Hofübergabe in der ÖVP Salzburg: Edtstadler folgt Haslauer

Salzburg - In der Salzburger Volkspartei kommt es am Samstag zur offiziellen Hofübergabe und damit auch zu einem Generationenwechsel: Beim Landeskongress wird die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler von der Parteibasis zur Obfrau der Landespartei gekürt. Die 44-Jährige folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der seit 2004 an der Spitze der Salzburger ÖVP stand. Am Mittwoch wird Edtstadler dann im Landtag auch zur Landeshauptfrau gewählt.

Waldbrand oberhalb der Martinswand bei Zirl

Zirl - Von zwei Hubschraubern unterstützte Feuerwehren haben am Samstag in Tirol einen Waldbrand im Bereich der Martinswand bei Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) bekämpft. Das Feuer war in der Nacht auf Samstag bemerkt worden. Mehrere Wehren aus dem Bezirk standen im Einsatz. Wegen des steilen und unzugänglichen Geländes der mehrere hundert Meter abfallenden Felswand wurden Helikopter angefordert, die speziell ausgebildete Feuerwehrleute in den Bereich flogen.

Bombendrohung in Linz: Anrufer muss Einsatz nicht bezahlen

Linz - Jener Mann, der am 22. Mai 2024 mit einer Bombendrohung für die Räumung des zwölf Stockwerke hohen Amtsgebäudes der Polizei in der Linzer Nietzschestraße gesorgt hat, muss nicht für die Kosten der Evakuierung aufkommen. Wie die "Kronen Zeitung" am Samstag berichtete, hat das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich einer Beschwerde des Schweizers stattgegeben. Der Mann sei zur Tatzeit wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldhaft gewesen.

Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär und der Geheimdienst haben bei einem Angriff auf einen russischen Militärflugplatz mehrere Kampfjets zerstört oder beschädigt. Getroffen worden seien Jagdbomber auf dem Flugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd, so der Generalstab in Kiew. Unterdessen griffen Russische Kampfdrohnen in der Nacht auf Samstag die südukrainische Hafenstadt Odessa an. Es gab Tote.

Bericht: Elf Tote nach Angriff Israels in Gaza-Stadt

Gaza/Washington - Bei einem Luftangriff Israels im Gazastreifen sind laut einem palästinensischen Medienbericht am Freitag mindestens elf Zivilisten getötet worden. Es sei eine Zeltstadt für Kriegsvertriebene im Zentrum der Stadt Gaza getroffen worden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf eigene Korrespondenten im abgeriegelten Küstengebiet. Mehrere weitere Menschen erlitten Verletzungen, hieß es. Der Bericht ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Tiroler SPÖ-Parteitag im Zeichen von Wohlgemuth-Wahl

Innsbruck - Die Tiroler SPÖ ist Samstagvormittag im voll besetzten Forum 2 der Innsbrucker Messe zu ihrem Ordentlichen Landesparteitag zusammengekommen. Im uneingeschränkten Mittelpunkt: die Wahl von Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth zum Landesparteivorsitzenden und Nachfolger von Georg Dornauer. Der ebenfalls anwesende Vizekanzler und Bundesparteichef Andreas Babler ortete vor dem Parteitag gegenüber der APA eine "Aufbruchsstimmung und Geschlossenheit" in der Tiroler SPÖ.

Trotz Verbots: Pride-Parade in Budapest geplant

Budapest/Brüssel/Wien - Trotz Verbots ist am Samstag in Ungarns Hauptstadt Budapest die alljährliche Pride-Parade geplant. Sie steht diesmal im Zeichen einer Kraftprobe zwischen der Regierung des extremen Rechtspopulisten Viktor Orb�n und dem links-grün-liberalen Budapester Bürgermeister Gergely Kar�csony. Nach Lesart der Regierung und einem Beschluss der Polizei ist diese Parade verboten. Kar�csony sieht das anders und hat die Pride zu einer offiziellen Feier der Hauptstadt Budapest erklärt.

