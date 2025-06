ÖVP Salzburg: 97,5 Prozent für neue Obfrau Edtstadler

Salzburg - Die Salzburger ÖVP hat eine neue Obfrau. Die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler ist am Samstagnachmittag beim Landeskongress in der Landeshauptstadt mit 97,5 Prozent zur neuen Landesparteiobfrau gewählt worden. Sie folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Anfang des Jahres seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler im Landtag dann auch zur neuen Landeshauptfrau gewählt.

Buffett spendet Aktienpaket im Wert von 6 Milliarden Dollar

Omaha (Nebraska) - Der Starinvestor Warren Buffett hat am Freitag Aktien seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway im Wert von sechs Milliarden Dollar (5,13 Mrd. Euro) gespendet. Dies ist seine größte jährliche Spende, seit er vor fast zwei Jahrzehnten damit begonnen hat, sein Vermögen zu verschenken. Die Spende von etwa 12,4 Millionen B-Aktien ging an die Gates-Stiftung und vier von seiner Familie geführte Stiftungen.

Staatsbegräbnis für Militärs und Wissenschafter im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Mit einem großen Staatsbegräbnis hat der Iran rund 60 beim Krieg gegen Israel getötete Militärvertreter und Atomwissenschafter geehrt. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Samstag tausende in Schwarz gekleidete Trauernde, die iranische Fahnen schwenkten und Fotos der Getöteten hielten, wie Bilder des Staatsfernsehens zeigten. Sie riefen außerdem "Tod den USA" und "Tod Israel" und trampelten auf Fahnen der beiden Länder herum.

Dutzende Missbrauchsfälle in Schweizer-Traditions-Abtei

Wallis - Die Traditions-Abtei Saint-Maurice in der Westschweiz muss Dutzende Missbrauchsfälle einräumen. Eine Prüfungskommission sieht auch einen Zusammenhang zum Zustand der Klostergemeinschaft. Nun zieht der Abt Konsequenzen. Papst Leo XIV. hat den Rücktritt von Jean C�sar Scarcella (73) angenommen. Das teilte der Vatikan am Samstag ohne nähere Angaben mit.

Wohlgemuth wirbt mit Kreisky: "Ein Stück des Weges"

Innsbruck/Wien - Mit einer kämpferischen Rede, die die Landtagswahl im Jahr 2027 im Blick hatte, hat Tirols Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth vor seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden am Landesparteitag in Innsbruck um die Gunst der Delegierten geworben. Man sei "nicht Juniorpartner oder Beiwagerl" in der Koalition mit der Landes-ÖVP, sondern der "starke rote Motor." Er lade alle Tiroler ein, "ein Stück des Weges mit uns zu gehen", zitierte er den SPÖ-Säulenheiligen Bruno Kreisky.

Gesundheitsbehörde in Gaza: 81 Tote in 24 Stunden

Gaza/Washington - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge in den vergangenen 24 Stunden mindestens 81 Menschen getötet worden. Weitere 422 Palästinenser erlitten Verletzungen, teilte das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Toten seit Kriegsbeginn sei damit auf 56.412 gestiegen. Die Angaben machen keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten und lassen sich auch nicht unabhängig überprüfen.

Kiew meldet Zerstörung russischer Kampfflugzeuge

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär und der Geheimdienst haben bei einem Angriff auf einen russischen Militärflugplatz mehrere Kampfjets zerstört oder beschädigt. Getroffen worden seien Jagdbomber auf dem Flugplatz Marinowka im südrussischen Gebiet Wolgograd, so der Generalstab in Kiew. Unterdessen griffen russische Kampfdrohnen in der Nacht auf Samstag die südukrainische Hafenstadt Odessa an. Es gab zwei Tote.

Trotz Verbots: Pride-Parade in Budapest geplant

Budapest/Wien - Trotz Verbots ist am Samstag in Ungarns Hauptstadt Budapest die alljährliche Pride-Parade geplant. Sie steht diesmal im Zeichen einer Kraftprobe zwischen der Regierung des extremen Rechtspopulisten Viktor Orb�n und dem links-grün-liberalen Budapester Bürgermeister Gergely Kar�csony. Nach Lesart der Regierung und einem Beschluss der Polizei ist diese Parade verboten. Kar�csony sieht das anders und hat die Pride zu einer offiziellen Feier der Hauptstadt Budapest erklärt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red