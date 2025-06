Hunderttausende bei verbotener Pride-Parade in Budapest

Budapest/Wien - Trotz Verbots haben Hunderttausende Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstagnachmittag am Budapester Pride-Marsch teilgenommen. Nach Angaben der Organisatoren war eine Rekordzahl von bis zu 200.000 Menschen dabei. Der Marsch stand diesmal im Zeichen einer Kraftprobe zwischen der ungarischen Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orb�n und dem links-grün-liberalen Budapester Bürgermeister Gergely Kar�csony.

ÖVP Salzburg: 97,5 Prozent für neue Obfrau Edtstadler

Salzburg - Die Salzburger ÖVP hat eine neue Obfrau. Die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler ist am Samstagnachmittag beim Landeskongress in der Landeshauptstadt mit 97,5 Prozent zur neuen Landesparteiobfrau gewählt worden. Sie folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Anfang des Jahres seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler im Landtag dann auch zur neuen Landeshauptfrau gewählt.

Staatsbegräbnis für Militärs und Wissenschafter im Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Mit einem großen Staatsbegräbnis hat der Iran rund 60 beim Krieg gegen Israel getötete Militärvertreter und Atomwissenschafter geehrt. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Samstag tausende in Schwarz gekleidete Trauernde, die iranische Fahnen schwenkten und Fotos der Getöteten hielten, wie Bilder des Staatsfernsehens zeigten. Sie riefen außerdem "Tod den USA" und "Tod Israel" und trampelten auf Fahnen der beiden Länder herum.

Meinl-Reisinger fährt am Dienstag nach Israel

Wien/Jerusalem - Nach den Besuchen in Zypern und Ägypten wird Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ihre Reise im Nahen Osten fortsetzen. Am Sonntag fliegt die Delegation nach Jordanien, am nächsten Tag geht es weiter nach Israel. Meinl-Reisinger ist damit als erste Außenministerin seit Beginn des Kriegs mit dem Iran in Israel. Sie möchte mit der Regierung in Israel Gespräche führen, gleichzeitig aber auch klare Positionen vertreten, vor allem in Bezug auf die Lage im Gazastreifen.

Wohlgemuth gewählt - Tiroler SPÖ macht sich "Fit mit Philip"

Innsbruck/Wien - Die Ära Georg Dornauer ist (vorerst) auch offiziell vorbei, jene von Philip Wohlgemuth hat begonnen: Der Tiroler SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter wurde am Samstag bei einem Ordentlichen Landesparteitag in der Innsbrucker Messe mit 95,93 Prozent bzw. 283 von 295 abgegeben Delegiertenstimmen zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt. Er versprach Öffnung und Aufbruch und stimmte die Genossen bereits ein wenig auf die Landtagswahl 2027 ein.

Waldbrand in steilem Gelände bei Zirl in Tirol gelöscht

Zirl - Von zwei Hubschraubern unterstützte Feuerwehren haben am Samstag in Tirol einen Waldbrand bei der Martinswand bei Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) bekämpft. Das Feuer war in der Nacht auf Samstag bemerkt worden. Mehrere Wehren aus dem Bezirk standen im Einsatz. Wegen des steilen Geländes der mehrere hundert Meter abfallenden Felswand wurden Helikopter angefordert, welche Feuerwehrleute einflogen, um Glutnester auszuheben und zu löschen. Gegen 15.00 Uhr war der Einsatz beendet.

Steirischer Landwirt von Stier getötet

Bad Mitterndorf - Ein 56-jähriger Landwirt ist am Samstag in Bad Mitterndorf im obersteirischen Bezirk Liezen von einem Stier attackiert und getötet worden. Der Bauer hatte gegen 9.00 Uhr Rinder im Freilaufbereich seines Anwesens versorgt. Dabei dürfte er vom Stier mehrfach gegen eine Stallwand gedrückt worden sein.

Dutzende Missbrauchsfälle in Schweizer-Traditions-Abtei

Wallis - Die Traditions-Abtei Saint-Maurice in der Westschweiz muss Dutzende Missbrauchsfälle einräumen. Eine Prüfungskommission sieht auch einen Zusammenhang zum Zustand der Klostergemeinschaft. Nun zieht der Abt Konsequenzen. Papst Leo XIV. hat den Rücktritt von Jean C�sar Scarcella (73) angenommen. Das teilte der Vatikan am Samstag ohne nähere Angaben mit.

