Asiens Börsen mehrheitlich stärker

AUSTRIA

Die Wiener Börse verbuchte am letzten Handelstag der Woche kräftige Zuwächse.

Der ATX verblieb nach einer freundlichen Handelseröffnung auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone und schloss am Abend 1,40 Prozent höher bei 4.418,88 Punkten.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Neben der Entspannung im Nahost-Konflikt stütze auch die Hoffnung auf ein Handelsabkommen mit den USA und Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank die Märkte.

"Es kann sein, dass wir uns im Auge des Sturms befinden, der der Nahe Osten war, und später wieder zu Zöllen werden wird", kommentierten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Im Moment seien die Märkte jedoch noch nicht über die bevorstehende Zollfrist Anfang Juli besorgt.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Wirtschaftsdaten wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im Mai überraschend um 0,4 Prozent gesunken. Analysten hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Die Konsumausgaben überraschten ebenfalls negativ. Sie gaben um 0,1 Prozent nach. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, stieg wie erwartet um 2,3 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben am Freitag zuversichtlich.

Der DAX konnte seine frühen Gewinne im weiteren Handelsverlauf noch vergrößern und kletterte dabei über die Marke von 24.000 Zählern. Letztlich ging er 1,62 Prozent stärker bei 24.033,22 Punkten ins Wochenende.

Mittlerweile sind die Spannungen in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt und auch die Ängste rund um Zollstreitigkeiten ließen die Anleger eher beiseite. Im Fokus standen vielmehr wieder der Megatrend Künstliche Intelligenz, die Ausgabenziele der NATO sowie die milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands. Hinzu kam noch das Thema Geldpolitik mit der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA.

Zollhoffnungen trieben die deutschen Autowerte deutlich an. So haben die USA und China laut US-Handelsminister Howard Lutnick die im vergangenen Monat erreichte Übereinkunft im Zollstreit finalisiert. Zudem gibt es etwas Hoffnung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Die EU-Kommission bestätigte den Eingang eines neuen US-Angebots für eine Einigung, das nun geprüft werden soll.

WALL STREET

Die Wall Street verabschiedete sich mit neuen Rekorden ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich besonders freundlich und legte um 1,0 Prozent auf 43.819,27 Punkte zu.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite fiel der Zuwachs etwas schwächer aus.Er schloss 0,52 Prozent höher bei 20.273,46 Zählern.

Etwas fester haben sich die US-Börsen am Freitag aus einem von Volatilität geprägten Handel verabschiedet. Anleger schwankten beim Thema Zollstreit zwischen Hoffen und Bangen. Hatten die Investoren noch auf Fortschritte bei der Beilegung des Zollstreits der USA mit verschiedenen Ländern gewettet, so erhielten ihre Hoffnungen einen herben Dämpfer, als US-Präsident Donald Trump den Abbruch der Gespräche mit Kanada bekanntgab.

Präsident Trump begründete den Abbruch der Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarn mit dessen seiner Meinung nach "ungeheuerlichen" Steuern auf Molkereiprodukte und digitale Dienstleistungen für US-Technologieunternehmen. Vor seiner Mitteilung hatte die Aussicht auf weitere Vereinbarungen zwischen den USA und Handelspartnern die Anleger optimistisch gestimmt. Hintergrund war ein Bericht, wonach die USA und China eine Vereinbarung zur Wiederherstellung des Handelsfriedens unterzeichnet haben sollen. Dazu sollen laut Handelsminister Howard Lutnick zehn weitere Handelsabkommen unmittelbar bevorstehen. Seitens der EU hieß es zuletzt, dass man in Zollfragen auf die USA zugehen wolle. Am Freitag zeigte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich, bald ein Handelsabkommen mit Indien zu schließen. Er schürte auch Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts. Der Iran wolle ein Treffen, sagte er während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er glaube nicht, dass die Iraner ihr Atomprogramm schon bald wieder aufnähmen, fügte er hinzu.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich fester.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 klettert gegen 07:00 MESZ um 1,25 Prozent auf 40.654,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,20 Prozent höher bei 3.431,18 Zählern.

Abwärts geht es hingegen in Hongkong, wo der Hang Seng 0,42 Prozent auf 24.182,95 Einheiten einbüsst.

Positive Impulse aus den USA sowie die Hoffnung auf baldige Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten stützen am Montag die Aktienmärkte in Ostasien. US-Handelsminister Lutnick und Finanzminister Bessent erklärten, dass die USA kurz vor dem Abschluss mehrerer Abkommen stünden, was zusätzlich für Optimismus sorgte. Bereits in der Vorwoche hatten Berichte über eine Einigung zwischen den USA und China die Stimmung aufgehellt.

Aktuelle Konjunkturdaten aus China blieben indes weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie signalisierte weiterhin eine Schrumpfung, verbesserte sich aber leicht im Vergleich zum Vormonat. Im Dienstleistungssektor fiel der Index etwas besser aus als prognostiziert und deutet weiterhin leichtes Wachstum an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX