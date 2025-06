Hunderttausende bei verbotener Pride-Parade in Budapest

Budapest/Wien - Trotz Verbots haben Hunderttausende Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstagnachmittag am Budapester Pride-Marsch teilgenommen. Nach Angaben der Organisatoren war eine Rekordzahl von bis zu 200.000 Menschen dabei. Der Marsch stand diesmal im Zeichen einer Kraftprobe zwischen der ungarischen Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orb�n und dem links-grün-liberalen Budapester Bürgermeister Gergely Kar�csony.

ÖVP Salzburg: 97,5 Prozent für neue Obfrau Edtstadler

Salzburg - Die Salzburger ÖVP hat eine neue Obfrau. Die frühere Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler ist am Samstagnachmittag beim Landeskongress in der Landeshauptstadt mit 97,5 Prozent zur neuen Landesparteiobfrau gewählt worden. Sie folgt auf Noch-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Anfang des Jahres seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Am kommenden Mittwoch wird Edtstadler im Landtag dann auch zur neuen Landeshauptfrau gewählt.

Meinl-Reisinger fährt am Dienstag nach Israel

Wien/Jerusalem - Nach den Besuchen in Zypern und Ägypten wird Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ihre Reise im Nahen Osten fortsetzen. Am Sonntag fliegt die Delegation nach Jordanien, am nächsten Tag geht es weiter nach Israel. Meinl-Reisinger ist damit als erste Außenministerin seit Beginn des Kriegs mit dem Iran in Israel. Sie möchte mit der Regierung in Israel Gespräche führen, gleichzeitig aber auch klare Positionen vertreten, vor allem in Bezug auf die Lage im Gazastreifen.

Wohlgemuth gewählt - Tiroler SPÖ macht sich "Fit mit Philip"

Innsbruck/Wien - Die Ära Georg Dornauer ist (vorerst) auch offiziell vorbei, jene von Philip Wohlgemuth hat begonnen: Der Tiroler SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter wurde am Samstag bei einem Ordentlichen Landesparteitag in der Innsbrucker Messe mit 95,93 Prozent bzw. 283 von 295 abgegeben Delegiertenstimmen zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt. Er versprach Öffnung und Aufbruch und stimmte die Genossen bereits ein wenig auf die Landtagswahl 2027 ein.

Großbrand in Osttiroler Recycling-Anlage - Sechs Verletzte

Nussdorf-Debant/Lienz - Ein Großbrand in einem Abfallwirtschaftszentrum bzw. einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant in Osttirol hat seit Samstagnachmittag bis in die Abendstunden mehr als 170 Feuerwehrleute von 13 Wehren in Atem gehalten. Sie versuchten, die Flammen einzudämmen und eine Ausbreitung auf Gebäude zu verhindern. Es kam laut Polizei auch zu einer großen Explosion. Sechs Feuerwehrleute wurden im Zuge der Brandbekämpfung verletzt.

In Brasilien ertönt nun die größte Kirchenglocke der Welt

Sao Paulo - Im brasilianischen Wallfahrtsort Trindade ist die größte Kirchenglocke der Welt geweiht worden. Im Rahmen der Wallfahrt Pai Eterno (Ewiger Vater, Anm.) wurde die 55 Tonnen schwere Glocke aus Polen am Wochenende vor 20.000 Pilgern auf den Namen Vox Patris - übersetzt: Stimme des Vaters - getauft. Die Wallfahrt geht noch bis zum 6. Juli.

