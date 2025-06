Grüne küren Gewessler zur Parteichefin

Wien - Die Grünen sind am Sonntag in Wien zu einem Bundeskongress zusammengekommen, um Leonore Gewessler zu ihrer neuen Parteichefin und damit zur Nachfolgerin von Werner Kogler zu wählen. Gegenkandidaten gibt es keine, die Parteispitze hat sich geschlossen hinter die frühere Klimaschutzministerin als neue Bundessprecherin gestellt. Hearing und Wahl durch die 265 wahlberechtigten Delegierten sind für den Vormittag angesetzt, das Ergebnis sollte gegen Mittag vorliegen.

Grand Prix von Österreich bleibt bis 2041 im WM-Kalender

Spielberg - Der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red Bull Ring ist bis 2041 fixiert. Die Verlängerung des entsprechenden Vertrages durch die Formel 1 und Strecken-Eigentümer Mark Mateschitz um elf Jahre wurde am Sonntag in Spielberg im Rahmen des heimischen Motorsport-Höhepunktes bekanntgegeben. Schon vor zwei Jahren war die Partnerschaft der Formel 1 mit dem Red Bull Ring bis 2030 verlängert worden. Zuletzt war auch der GP in Miami bis 2041 in den WM-Kalender gehievt worden.

Hitze hat weite Teile Europas fest im Griff

Rom - Eine anhaltende Hitzewelle hat weite Teile Europas und auch Italien fest im Griff - verursacht durch ein stabiles Hochdruckgebiet. Laut Meteorologen könnte die Hitzeperiode zehn Tage andauern. Selbst am Mont Blanc ist die Temperatur über den Gefrierpunkt gestiegen: Am Colle Major auf 4.750 Metern Höhe, wo seit zehn Jahren eine meteorologische Forschungsstation betrieben wird, wurden am Samstag, 12.00 Uhr, plus 1,4 Grad gemessen.

Massive russische Angriffe auf Ukraine, F-16 abgestürzt

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine Medienberichten zufolge in der Nacht auf Sonntag erneut mit massiven Angriffen aus der Luft überzogen. Bei der Abwehr eines russischen Drohnen- und Raketenangriffs kam ein Pilot ums Leben und sein F-16-Kampfflugzeug ging verloren, teilte die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Im ganzen Land habe es Luftalarm gegeben, berichtete "The Kyiv Independent". Den Behörden zufolge wurden mindestens sechs Menschen verletzt.

Iran: 71 Tote bei Israels Angriff auf Evin-Gefängnis

Teheran - Bei Israels Angriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran Anfang der Woche sind nach iranischen Angaben mindestens 71 Menschen getötet worden. Das sagte Justizsprecher Asghar Jahangir am Sonntag laut dem Justizportal Mizan. Unter den Opfern seien Verwaltungsangestellte, Wehrdienstleistende, Häftlinge sowie deren Angehörige und Anrainer.

Feuer in Osttiroler Müllrecyclinganlage noch nicht gelöscht

Nußdorf-Debant - Fast 200 Feuerwehrleute sind am Sonntag in der Nacht und in der Früh nach wie vor mit der Eindämmung des Großbrandes in der Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant bei Lienz beschäftigt gewesen. Wie lange dies dauern könnte, wollte man sich bei den Einsatzkräften auf APA-Anfrage nicht festlegen. Die Warnung an die Bewohner der Anrainergemeinden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden, blieb zumindest für den Sonntag aufrecht.

Missstände beim Kälber-Transport aus Österreich aufgedeckt

Wien - Zwei Nichtregierungsorganisationen haben systematische Missstände beim Transport von Kälbern aus Österreich und Deutschland aufgedeckt. Die Tiere seien nur wenige Wochen alt, noch auf Muttermilch angewiesen und dennoch würden sie gut 1.400 Kilometer nach Spanien gebracht, um dort gemästet und später ohne Betäubung in Nordafrika und im Nahen Osten geschlachtet zu werden, berichteten die investigative Plattform The Marker und die Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz".

Innsbrucker nach Schüssen auf Jugendliche festgenommen

Innsbruck - Ein 32-jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus einem Gebäude in Innsbruck-Reichenau auf mehrere Jugendliche geschossen. Die alarmierte Polizei stöberte den Schützen rasch in einer Wohnung auf und stieß dabei auf eine Cannabis-Indoorplantage, Ketamin und Cannabis. Zudem entdeckten die Beamten mehrere verbotene Waffen und nicht näher bezeichnete "gefährliche Gegenstände". Der Mann wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

