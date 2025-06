Grüne kürten Gewessler zur Parteichefin

Wien - Leonore Gewessler ist neue Bundessprecherin der Grünen. Beim Bundeskongress am Sonntag in Wien wurde sie mit 96,76 Prozent der Delegiertenstimmen zur Nachfolgerin von Werner Kogler gewählt. Gegenkandidaten gab es keine. Sie nehme die Wahl "mit großer Vorfreude und Respekt" an, sagte sie unter dem Applaus der 250 Delegierten.

Europa stöhnt unter der Hitze: 46 Grad in Spanien gemessen

Rom/Berlin/Lissabon - Die anhaltende Hitzewelle hat große Teile Europas im Griff. In der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal wurde mit 46 Grad ein neuer Hitzerekord für einen Juni-Tag aufgestellt, wie der staatliche spanische Wetterdienst Aemet mitteilte. Damit wurde der Rekord von 45,2 Grad in Sevilla im Jahre 1965 gebrochen. In Dutzenden weiteren Städten Spaniens wurden Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad gemessen.

Trump: Haben Käufer für TikTok gefunden

Peking/Washington - Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Käufer für die Videoplattform TikTok gefunden. "Wir haben einen Käufer für TikTok", verkündete Trump am Sonntag in einem Interview im Sender Fox News. Es handle sich um eine Gruppe "sehr reicher Leute", sagte Trump. Mehr werde er in "etwa zwei Wochen" verraten.

Iranischen Starlink-Nutzern drohen Peitschenhiebe und Haft

Jerusalem/Teheran/Washington - Die Nutzung des amerikanischen Satelliten-Internetdienstes Starlink ist Menschen im Iran künftig verboten. Das hat das Parlament in Teheran beschlossen, wie die Nachrichtenagentur ISNA berichtete. Verstöße können mit Geldstrafe, Peitschenhieben und bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet werden. Wie stark Starlink, das dem Tech-Milliardär Elon Musk gehört, im Iran genutzt wird, ist nicht bekannt. Die Kosten dürften aber das Budget eines durchschnittlichen Haushalts übersteigen.

Feuer in Tiroler Müllrecyclingfirma unter Kontrolle gebracht

Nußdorf-Debant - Hunderte Feuerwehrleute waren am Sonntag nach wie vor mit der Eindämmung des Großbrandes in der Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant bei Lienz beschäftigt. Am späten Sonntagnachmittag spürte die Feuerwehr noch Glutnester auf. Die Warnung an Bewohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, blieb aufrecht. Weil der Wind drehte, kamen sogar vier Gemeinden dazu. LH Anton Mattle (ÖVP) dankte den Einsatzkräften für "Engagement, Mut und hohe Professionalität."

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat am Wochenende seine Luftangriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fortgesetzt. Laut der ukrainischen Luftwaffe attackierte die russische Armee in der Nacht auf Sonntag die Ukraine mit 477 Drohnen und 60 Raketen. Dies sei die bisher höchsten Zahl russischer Luftangriffe. Mindestens zwölf Menschen wurden Behörden zufolge in den fernab der Frontlinie liegenden Regionen Tscherkassy und Iwano-Frankiwsk verletzt, in Frontregion Charkiw wurde ein Mann getötet.

Palästinenser: Dutzende Tote bei Angriffen in Gaza

Tel Aviv/Ramallah - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben wieder Dutzende Tote gegeben. Der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz meldete 35 Tote seit Sonntagfrüh. Augenzeugen meldeten außerdem elf Tote bei einem Angriff auf ein Wohngebäude am Abend in Jabalija im Nord-Gaza. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee sagte auf Anfrage, dem Bericht nachzugehen. Unterdessen wurde ein großes Hamas-Netzwerk zerschlagen.

Anderl nimmt bei Altersbeschäftigung Betriebe in die Pflicht

Wien - Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl will bei der Beschäftigung älterer Menschen die Betriebe stärker in die Pflicht nehmen. Viel zu viele Unternehmen würden keine Personen über 60 Jahre beschäftigen, kritisierte sie am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF. Eine Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter lehnte sie einmal mehr ab. "Zuerst einmal schauen, dass wir für alle eine Beschäftigung haben. Dann muss man noch einmal darüber diskutieren."

