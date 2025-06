Dänemark übernimmt EU-Ratsvorsitz

Brüssel/Kopenhagen - Dänemark übernimmt am Dienstag den rotierenden EU-Ratsvorsitz von Polen. Regierungsvertreter aus Kopenhagen werden damit in den kommenden sechs Monaten zahlreiche Ministertreffen leiten und als Vermittler bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 27 EU-Staaten auftreten. Thematisch wollen die Dänen unter dem Motto "Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt" vor allem Projekte für die gemeinsame Aufrüstung und für mehr Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus stellen.

Hitzewelle hat Südeuropa fest im Griff

Carcassonne/Wien - Eine massive Hitzewelle hat weite Teile Südeuropas fest im Griff und rollt auf Österreich zu: Von Portugal bis in die Türkei haben die Menschen am Montag unter extremen Temperaturen geächzt. Spanien meldete mit 46 Grad in Huelva einen neuen Juni-Hitzerekord. In Frankreich und der Türkei brachen Waldbrände aus. In Österreich werden zur Wochenmitte Extremtemperaturen von bis zu 38 Grad erwartet.

Personen aus Weiler von Tiroler Gemeinde ausgeflogen

Gschnitz/Innsbruck - Nach mehreren Muren und Hangrutschungen infolge eines heftigen Unwetters mit Hagelfällen am späten Montagnachmittag in der kleinen Gemeinde Gschnitz im hinteren Gschnitztal (Bezirk Innsbruck-Land) sind am Abend Bewohner eines Weilers im Bereich Mühlendorf vom Landeshubschrauber Libelle Tirol ausgeflogen worden. In diesem Bereich drohten Überflutungen durch den Sandersbach und Muren, teilte das Land mit.

Reisepass, E-Card und Führerschein werden ab 1. Juli teurer

Wien - Die Sparmaßnahmen der Regierung bringen ab 1. Juli zahlreiche Gebührenerhöhungen mit sich. Teurer wird zum Beispiel die Ausstellung von Reisepässen und Führerscheinen, aber auch für die E-Card ist mehr an Servicegebühr zu berappen. Dass auch die Österreichische Gesundheitskasse unter Sparnot leidet, merken Bürgerinnen und Bürger an Selbstbehalten für Krankentransporte.

Israel steht vor Abschluss des Einsatzes in Gaza

Kairo/Jerusalem - Rund eine Woche nach Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran ist laut israelischem Verteidigungsminister Israel Katz auch im Gazakrieg ein Ende in Sicht. "Wir stehen nun vor dem Abschluss des Einsatzes in Gaza", sagte Katz. Er erinnerte auch an Israels Ziele, darunter die Freilassung aller Geiseln sowie die Niederlage der Hamas, die Israel erreichen wolle. Unterdessen wurden am Montag rund 60 Menschen bei israelischen Angriffen in Gaza getötet.

Harvard begünstigte laut Trump-Regierung Antisemitismus

Washington - Die US-Regierung hat der renommierten Harvard-Universität eine Mitverantwortung an antisemitischen Vorfällen auf dem Campus vorgeworfen. In einem Schreiben an Universitätspräsident Alan Garber heißt es, Harvard sei "in einigen Fällen absichtlich gleichgültig" geblieben. In anderen Fällen sei die Uni "ein willentlicher Teilnehmer an antisemitischer Belästigung jüdischer Studenten, Dozenten und Mitarbeiter" gewesen. Harvard droht nun der Verlust von Bundesmitteln.

Jury tritt im Prozess gegen Sean Combs in New York zusammen

New York - Im Prozess gegen Sean "Diddy" Combs hat die Jury übernommen. Die zwölf Geschworenen - acht Männer und vier Frauen - müssen nun am Gericht in New York über Schuld oder Unschuld des früheren Rap-Superstars entscheiden. Für ihre Beratungen haben sie so viel Zeit, wie sie brauchen - bis zu einem Urteil könnte es also wenige Stunden, aber auch viele Tage dauern. Combs wird unter anderem des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt.

Trump reist zu Migranten-Haftanstalt "Alligator Alcatraz"

Washington - US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben des Weißen Hauses an diesem Dienstag zur Eröffnung einer neuen Haftanstalt für Migranten in den US-Staat Florida reisen. Die Anlage befinde sich im Herzen der Everglades, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt. Dabei handelt es sich um die größte subtropische Wildnis in den Vereinigten Staaten. Informell solle die Anstalt als "Alligator Alcatraz" bezeichnet werden, sagte Leavitt.

