Inflation im Juni auf 3,3 Prozent gestiegen

Wien/Frankfurt - Die Inflation hat im Juni wieder zugelegt. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Teuerung auf 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit Mai 2024, schreibt die Statistik am Dienstag in einer Aussendung. Im Mai lag die Teuerungsrate bei 3 Prozent. Preistreiber seien vor allem die Bereiche Energie und Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen gewesen. Auch in der Eurozone legte die Inflation im Juni auf 2,0 Prozent zu, nach 1,9 Prozent im Mai.

Israel weitet Angriffe im Gazastreifen massiv aus

Gaza - Israel hat am Dienstag seine Angriffe im Norden und Süden des Gazastreifens mit Kampfflugzeugen und Panzern massiv ausgeweitet. Dabei wurden nach Angaben von Anrainern und örtlichen Gesundheitsbehörden ganze Häusergruppen zerstört und mindestens 20 Menschen getötet. Das israelische Militär tötete palästinensischen Angaben zufolge allein sieben Menschen in der Nähe eines Verteilzentrums für humanitäre Hilfe im Gazastreifen.

Anschlag auf Christkindlmarkt geplant: 21-Jähriger angeklagt

Salzburg - Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat Anklage gegen einen 21-jährigen Afghanen erhoben, der für den "Islamischen Staat" als Schläfer für Anschläge zur Verfügung gestanden sein soll. Konkret soll er zu Weihnachten 2024 einen Anschlag auf der Festung Hohensalzburg, dem Salzburger Hauptbahnhof oder dem Salzburger Christkindlmarkt "ins Auge gefasst haben", informierte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Aussendung. Der Mann wurde am 1. Dezember 2024 festgenommen.

US-Senat nickt Trumps umstrittenes Steuergesetz ab

Washington/Palo Alto (Kalifornien) - Der US-Senat hat dem von Präsident Donald Trump geforderten Steuer- und Ausgabengesetz zugestimmt. Vizepräsident JD Vance gab am Dienstag die entscheidende Stimme ab. Nun muss es wegen der vorherigen Änderungen noch einmal zurück ins Repräsentantenhaus. Die Republikaner hatten zuvor in einer Marathonsitzung über eine Liste von Änderungsanträgen abgestimmt. Das Vorhaben ist umstritten: Kritiker innerhalb der Republikanischen Partei fürchten vor allem um die Staatsfinanzen.

Trump droht Musk mit Prüfung von Tesla-Subventionen

Washington/Palo Alto (Kalifornien) - Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär Elon Musk nimmt wieder deutlich an Schärfe zu. Trump drohte am Dienstag damit, die staatlichen Subventionen für den E-Auto-Hersteller Tesla und andere Musk-Unternehmen überprüfen zu lassen. Er reagierte damit auf erneut scharfe Kritik Musks an dem vom Präsidenten vorgelegten neuen Steuer- und Ausgabengesetz, das derzeit im US-Senat festhängt.

Nach drei Tagen: "Brand aus" bei Osttiroler Recyclingareal

Nußdorf-Debant/Innsbruck - Der Großbrand einer Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant in Osttirol ist nach drei Tagen Geschichte. Kurz nach der Aufhebung des AT-Alerts im Lienzer Talboden und unteren Pustertal gab die Feuerwehr-Einsatzleitung Dienstagnachmittag offiziell "Brand aus", wie das Land mitteilte. Der Einsatz gelte somit als beendet. Es werde aber vorsorglich im Sinne der Sicherheit eine Bereitschaft eingerichtet. Zuvor waren noch am Dienstag 110 Einsatzkräfte an Ort und Stelle gewesen.

Aufräumarbeiten und Evakuierungen nach Erdrutschen in Tirol

Gschnitz/Neustift im Stubaital/See - Die Aufräumarbeiten nach den massiven Murenabgängen und Hangrutschungen im Tiroler Gschnitz (Bezirk Innsbruck-Land) infolge eines heftigen Unwetters mit Hagelfällen am Montag sind am Tag darauf in vollem Gang gewesen. Elf Feuerwehren mit 150 Leuten aus dem Wipptal waren im Einsatz, für Mittwoch wurden bodengebundene Truppen des Bundesheeres angefordert. Ein Black Hawk des Heeres flog indes 47 Personen aus Schutzhütten aus, für die kein Abstieg mehr möglich gewesen war.

70. Song Contest: Nicht in Linz und Wels

Linz/Wels/Wien - Die oberösterreichischen Städte Linz und Wels kommen als Austragungsort für den 70. Eurovision Song Contest 2026 nicht infrage. Die in den vergangenen Wochen intensiv geprüfte gemeinsame Bewerbung scheitert an spezifischen technischen Anforderungen, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag. Die Nachrüstung wäre mit zu hohen Kosten verbunden, konkretisierte der Geschäftsführer der Wels Marketing und Touristik GmbH, Peter Jungreithmair.

Wiener Börse schließt am Dienstag leichter

Wien - Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag schwächer in den Monat Juli gestartet. Zum Handelsende stand der ATX 0,84 Prozent in der Verlustzone bei 4.393,01 Punkten. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls mit Abgaben. Marktbeobachter verorteten Gewinnmitnahmen bei zuletzt gut gelaufenen Sektoren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red