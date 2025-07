Van der Bellen zu Staatsbesuch in Südafrika eingetroffen

Johannesburg/Österreich - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Donnerstag einen historischen Staatsbesuch in Südafrika begonnen. Als erstes amtierendes österreichisches Staatsoberhaupt traf er am Vormittag in der größten Wirtschaftsmacht Afrikas ein. Zum Auftakt der viertägigen Visite ist unter anderem der Besuch einer Recyclinganlage des Vorarlberger Familienunternehmens ALPLA sowie des Hauses von Nelson Mandela in Soweto geplant.

Syrischer Straftäter nun doch in Heimatland abgeschoben

Wien - Das Innenministerium hat Donnerstagvormittag die Abschiebung eines syrischen Straftäters in sein Heimatland durchgeführt. Damit wurde zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Abschiebung nach Syrien vollzogen, hieß es aus dem Innenministerium. Vergangene Woche war diese noch wegen des geschlossenen Luftraums über dem Land in Folge der Eskalation des Nahost-Konflikts abgeblasen worden.

Suchaktion nach vermisstem Kind in Vorarlberg

Bregenz - In den Bregenzer Seeanlagen und in Dornbirn läuft seit dem späten Vormittag eine Suchaktion nach einem vermissten Kind. Der neunjährige Bub war laut Berichten in Vorarlberger Medien auf einem Spielplatz beim Casino in Bregenz gesehen worden. Die Polizei bestätigte eine Suchaktion, der Bub sei seit etwa 11.30 Uhr abgängig.

Wieder Bankomatsprengung in Wien

Wien - Wieder ist in Wien ein Bankomat in die Luft gesprengt worden. Zwei vermummte Täter richteten in der Nacht auf Donnerstag in dem Geldinstitut in der Donaustadt enormen Sachschaden an und flüchteten mit einem Motorroller. Dabei wurden sie von einem Motorradfahrer beobachtet, der die Kriminellen verfolgte, bis er diese aus den Augen verlor, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.

Evakuierungen auf Kreta und in der Türkei wegen Waldbränden

Athen/Izmir - Nahe der Touristenstadt Ierapetra im Südosten Kretas ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Drei Dörfer, Hotels und Pensionen mussten evakuiert, rund 5.000 Einheimische und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Starker Wind fachte unterdessen einen Wald- und Buschbrand in der westtürkischen Provinz Izmir weiter an.

Liverpool-Stürmer Jota stirbt bei Autounfall

Wien - Der portugiesische Fußball-Star Diogo Jota ist tot. Der 28-jährige Stürmer vom englischen Meister Liverpool und sein Bruder kamen bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben. Sie waren in der Provinz Zamora im Nordwesten Spaniens am Donnerstagmorgen unterwegs, als das Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Der tragische Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen, nachdem der dreifache Familienvater seine langjährige Lebensgefährtin Rute Cardoso in Porto geheiratet hatte.

Vizechef der russischen Flotte getötet

Kursk - Der für die Marineinfanterie zuständige Vizechef der russischen Flotte, Generalmajor Michail Gudkow, ist im Grenzgebiet Kursk durch einen ukrainischen Raketenangriff ums Leben gekommen. Gudkow sei bei der Erfüllung seiner Pflicht gefallen, teilte der Gouverneur der am Pazifik gelegenen Region Primorje, Oleg Koschemjako, am Donnerstag mit. Zuerst hatten russische Militärblogger über den Tod des hochrangigen Offiziers berichtet.

EU und USA verhandeln über möglichen Zolldeal

Washington/Brüssel - Vertreter der EU und der USA wollen heute, Donnerstag, in Washington weiter über eine mögliche Beilegung des Zollstreits verhandeln. Ziel der Gespräche ist es, mit einem Deal eine weitere Eskalation des Handelskonflikts abzuwenden. US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Kraft treten lassen, wenn die EU den USA in Handelsfragen nicht entgegenkommt. Ob, und wenn ja wann, ein Durchbruch in den Verhandlungen erzielt werden kann, war bis zuletzt unklar.

