Waldbrände in Deutschland, Türkei und Griechenland

Riesa/Kreta/Athen - Im Osten von Deutschland kämpfen Einsatzkräfte an mehreren Orten gegen Waldbrände. In der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist am Donnerstag für drei Gemeinden Katastrophenalarm ausgelöst worden. Betroffen sind die sächsischen Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz. Es laufen Evakuierungen. Auch in Urlaubsregionen in Griechenland und der Türkei brennt es, Menschen müssen fliehen, bei Izmir gab es zwei Todesopfer.

Van der Bellen lobt "beeindruckende" Stabilität Südafrikas

Pretoria/Johannesburg - Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht Südafrika als Hort der Stabilität auf dem Kontinent. "Die politische und wirtschaftliche Stabilität von Südafrika ist beeindruckend", sagte Van der Bellen am Donnerstag in einem Gespräch mit einheimischen Experten zum Auftakt seines viertägigen Staatsbesuchs. Im Austausch mit zwei Wirtschaftsexperten und einer Spitzenjournalistin interessierte er sich insbesondere für Südafrikas G20-Präsidentschaft und die Beziehungen zu den USA.

Syrischer Straftäter mit IS-Bezug nun doch abgeschoben

Wien/Salzburg - Das Innenministerium hat Donnerstagvormittag die Abschiebung eines syrischen Straftäters mit einem Bezug zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in sein Heimatland durchgeführt. Damit wurde zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Abschiebung nach Syrien vollzogen, hieß es aus dem Innenministerium. Vergangene Woche war diese noch wegen des geschlossenen Luftraums über dem Land in Folge der Eskalation des Nahost-Konflikts abgeblasen worden.

Acht Tote bei russischen Angriffen in Ukraine

Kursk/Odessa - Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen in der Ukraine sind den ukrainischen Behörden zufolge am Donnerstag acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In der östlichen Region Donezk gab es in der Früh eine Angriffsserie, bei der vier Menschen getötet wurden, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Zudem seien mehrere Wohnhäuser, Garagen, ein Ladengeschäft und eine Stromleitung beschädigt worden.

Russland hält an seinen Zielen in der Ukraine fest

Moskau - Russland hält seinem Präsidenten Wladimir Putin zufolge an seinen Zielen in der Ukraine fest, ist aber weiter an einer Verhandlungslösung interessiert. Das habe Putin in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump unterstrichen, sagte Putins Berater Juri Uschakow nach dem Gespräch vor der Presse. Russland sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, habe Putin erklärt. Die Führung in Moskau konzentriere sich weiterhin darauf, die "Grundursachen" des Konflikts zu beseitigen.

Mann greift in Niederbayern Fahrgäste in ICE nach Wien an

Straßkirchen/Passau - Ein Mann hat am Donnerstag in einem ICE in Niederbayern mehrere Passagiere angegriffen. Vier Menschen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Vorfall in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, nachdem ihn Mitreisende überwältigten. Er dürfte für den Angriff einen Hammer benutzt haben. Laut Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen 20 Jahre alten syrischen Staatsbürger.

Vermisstes Kind in Vorarlberg gefunden

Bregenz - Ein vermisstes Kind hat am Donnerstag in Vorarlberg eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Der neunjährige autistische Bub, der laut Polizei besonderer Betreuung bedarf, war kurz vor 10.00 Uhr in Bregenz abgängig gemeldet worden, kurz nach 13.00 Uhr wurde er in Hohenems gefunden. Man habe ihn wohlbehalten seinen Eltern übergeben, so die Exekutive.

EU und USA verhandeln über möglichen Zolldeal

Washington/Brüssel - Vertreter der EU und der USA wollen heute, Donnerstag, in Washington weiter über eine mögliche Beilegung des Zollstreits verhandeln. Ziel der Gespräche ist es, mit einem Deal eine weitere Eskalation des Handelskonflikts abzuwenden. US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Kraft treten lassen, wenn die EU den USA in Handelsfragen nicht entgegenkommt. Ob, und wenn ja wann, ein Durchbruch in den Verhandlungen erzielt werden kann, war bis zuletzt unklar.

