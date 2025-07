Van der Bellen trifft südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa

Pretoria/Österreich - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Freitag von seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa in Pretoria empfangen. Am zweiten Tag seines historischen Staatsbesuchs will Van der Bellen auch österreichische Anti-Apartheid-Aktivisten würdigen, deren Namen in einer Namensmauer im Freedom Park von Pretoria eingraviert sind. Zudem ist die Unterzeichnung von zwei Absichtserklärungen zur Kooperation im Konsularbereich und bei der Lehrlingsausbildung geplant.

Mehrere Verletzte bei Tankstellen-Explosion in Rom

Rom - Bei einer Explosion einer Tankstelle in Rom sind am Freitagvormittag ein Feuerwehrmann sowie mehrere Rettungskräfte des Notdienstes verletzt worden. Die Feuerwehrleute waren zu einem Einsatz gerufen worden, weil ein Lkw eine Leitung beschädigt hatte. Beim Eintreffen kam es zur Explosion, die auch die bereits anwesenden Sanitäter erfasste, wie lokale Medien berichteten.

439 Unwettereinsätze in Ober- und Niederösterreich

Raabs/Thaya - Ein 44-jähriger Feuerwehrmann ist bei einem Unwetter-Einsatz in Zemmendorf in der Gemeinde Raabs an der Thaya verletzt worden. Der Mann wurde Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht, berichtete das Bezirkskommando Waidhofen an der Thaya. In Oberösterreich war besonders Linz betroffen. Dort rückte die Berufsfeuerwehr zu 182 Einsätzen aus. Die Hagelversicherung schätzt die Schäden in der Landwirtschaft auf 700.000 Euro.

Unfall von Flixbus in Deutschland am Weg nach Wien

Berlin/Wien - Ein Flixbus ist in Deutschland auf der Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. 20 Reisende wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dieser sei zwei Stunden eingeklemmt gewesen, bevor er befreit werden konnte. Zur Schwere der übrigen Verletzten konnte der Sprecher zunächst nichts Genaues sagen, es gebe aber mehrere Schwerverletzte.

Waldbrände in Griechenland unter Kontrolle

Athen - Zwei große Brände auf Kreta und im Großraum Athen hat die griechische Feuerwehr mit Hilfe von Löschflugzeugen und Hubschraubern unter Kontrolle gebracht. Es gebe aber keinen Grund zur Entwarnung: Starke Winde könnten selbst kleinste Brandherde jederzeit in einen Großbrand verwandeln, erklärte die Feuerwehr.

Nach Attacke in ICE mit Axt und Hammer viele offene Fragen

Straßkirchen/Wien - Nach einem Angriff eines Mannes mit Hammer und Axt auf Mitreisende in einem ICE von Deutschland nach Wien sind viele Fragen offen. Heute könnte der 20-jährige Syrer einem Richter vorgeführt werden, der dann entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt, hieß es am Freitag. Er hatte am Donnerstag im ICE von Hamburg Richtung Wien drei Landsleute angegriffen. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt, darunter der Angreifer selbst am schwersten.

Trump will Länder in Kürze über Zollsätze informieren

Washington - US-Präsident Donald Trump will einzelne Länder in Kürze darüber informieren, mit welchen Zollsätzen sie auf ihre Exporte in die USA konkret rechnen müssen. Seine Regierung werde voraussichtlich am Freitag damit beginnen, Briefe mit den entsprechenden Informationen zu verschicken, sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten. Finanzminister Scott Bessent meinte zu Bloomberg Television, er gehe davon aus, dass etwa 100 Länder einen Mindestzoll von zehn Prozent auferlegt bekommen.

Trumps Steuergesetz vom US-Repräsentantenhaus gebilligt

Washington - Der US-Kongress hat das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump nach einer tagelangen Hängepartie verabschiedet. Das Repräsentantenhaus nahm am Donnerstag eine Vorlage des Senats mit 218 zu 214 Stimmen an. Damit ist das Paket faktisch beschlossen. Trump kündigte an, das Gesetz am Freitag um 17.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in Washington per Unterschrift in Kraft zu setzen. Der Tag ist symbolträchtig: Er fällt auf den 4. Juli, den Nationalfeiertag der USA.

