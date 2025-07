Van der Bellen in Südafrika klar gegen Trump und FPÖ

Pretoria - In der Debatte um einen "Genozid" an weißen Farmern in Südafrika hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen klar gegen US-Präsident Donald Trump und die FPÖ gestellt. "Wir haben das besprochen: Nämlich, dass das ein Unsinn ist", sagte Van der Bellen am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Cyril Ramaphosa in Pretoria. Die FPÖ hatte Van der Bellen zuvor aufgefordert, bei seinem Staatsbesuch die "prekäre Menschenrechtslage" in Südafrika anzusprechen.

Wieder großer Andrang bei Medizin-Aufnahmetest

Wien/Linz/Wels - Fast 12.400 Personen haben am Freitag am Aufnahmetest für das Medizinstudium teilgenommen. Sie bewarben sich dabei um einen von 1.900 Studienplätzen an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz. Abgeraten wurde von teuren Vorbereitungskursen. Diese würden die Chancen auf einen Studienplatz nicht verbessern, betonte etwa die Vizerektorin für Lehre der Medizin-Uni Wien, Anita Rieder.

Neues E-Wirtschaftsgesetz soll Strom billiger machen

Wien - Die Bundesregierung hat heute, Freitag, das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) für vier Wochen in Begutachtung geschickt. "Der wesentlichste Punkt ist für mich eine Art Strompreis-runter-Garantie", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei der Präsentation der "größten Strommarktreform der letzten 20 Jahre". Geplant sind unter anderem auch Sozialtarife, flexible Netzentgelte und eine "Spitzenkappung" bei der Stromeinspeisung.

Dauereinsatz in Linz wegen neuer Gewitter Freitagvormittag

Raabs/Thaya - In Linz haben Freitagvormittag erneut Gewitter die Berufsfeuerwehr im Dauereinsatz gehalten. Die Zahl der Einsätze stieg seit Donnerstagabend damit von 182 auf 240, teilte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich mit. Im restlichen Bundesland kam es nur vereinzelt zu weiteren Einsätzen. Insgesamt lag die Zahl (mit Linz) zu Mittag bei 420. In Niederösterreich war am Donnerstag ein 44-jähriger Feuerwehrmann bei einem Unwetter-Einsatz verletzt worden.

70. Song Contest: Innsbruck will "Together on Top"

Innsbruck/Österreich - Wien hat seinen Hut in den Ring geworfen. Innsbruck fängt ihn auf und wirft ihn zurück. Die Tiroler Landeshauptstadt reichte soeben, Freitagvormittag, offiziell ihre Bewerbung für die Austragung des Eurovision Song Contest 2026 beim ORF ein, wie die APA erfuhr. Unter dem Motto "Together on Top" wirbt man mit "alpiner Bühne, urbanem Flair und internationaler Eventkompetenz", wie es hieß.

Ukraine meldet bisher schwerste nächtliche Angriffe

Kiew (Kyjiw) - Unmittelbar nach einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin hat Russland die Ukraine mit den schwersten nächtlichen Angriffen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 überzogen. Zugleich erklärte der Kreml am Freitag, dass es derzeit keine Aussicht auf eine diplomatische Beilegung des Konflikts gebe. Nach Erkenntnissen mehrerer Geheimdienste hat Russland auch den Einsatz von chemischen Waffen in der Ukraine verstärkt.

Mehrere Verletzte bei Tankstellen-Explosion in Rom

Rom - Bei einer Explosion einer Tankstelle in Roms südöstlichem Viertel Prenestino sind am Freitagvormittag rund 45 Menschen verletzt worden. Unter ihnen befanden sich Feuerwehrmänner, Polizisten sowie ein Mitglied der Rettungskräfte des Notdienstes und Fußgänger, die mit Brandwunden ins Spital eingeliefert wurden. Niemand schwebt laut einer vorläufigen Bilanz der Behörden in Lebensgefahr. 50 Personen mussten aus beschädigten Gebäuden unweit der Tankstelle evakuiert werden.

Polizeieinsatz in Wien-Penzing: Straßenbahn beschädigt

Wien - Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem ein nicht näher bezeichneter "Gegenstand" eine Straßenbahn der Linie 52 getroffen hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Linzer Straße 150. Augenzeugen berichteten von umfassenden Absperrungen und schwer ausgerüsteten Beamten. Seitens der Polizei und der Wiener Linien hieß es, es gebe keine Verletzten. Ansonsten hielten sich die Einsatzkräfte bedeckt.

Wiener Börse weitet Kursverluste am Nachmittag aus, ATX -1,34 %

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Der ATX weitete die Kursverluste aus und verlor 1,34 Prozent auf 4.372,39 Einheiten. Im Fokus steht weiterhin die US-Zollpolitik. In Wien blieb es meldungsseitig weiterhin sehr ruhig. Die im ATX schwergewichteten Bankaktien zeigten sich teilweise schwächer als der Gesamtmarkt. BAWAG fielen 2,5 Prozent, Raiffeisen Bank International gaben 2,6 Prozent nach. Auch Bauaktien mussten Abschläge hinnehmen.

