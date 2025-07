Wiener Bim beschädigt - Verdächtiger geständig

Wien - Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem auf eine Straßenbahn der Linie 52 geschossen worden war. Es wurde niemand verletzt. Kurz vor 17.00 Uhr wurde ein Verdächtiger angehalten. Dieser, ein 36-jähriger Pole, hat laut Exekutive mittlerweile die Schussabgabe gestanden. Eine entsprechende Langwaffe sowie Patronenhülsen wurden in seiner Wohnung entdeckt. Zum Motiv wird weiter ermittelt, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

613 Menschen an GHF-Verteilstellen im Gazastreifen getötet

Gaza - Im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UNO) an den Verteilstellen der umstrittenen, derzeit einzigen Hilfsorganisation GHF und in der Nähe von Hilfskonvois bisher mindestens 613 Menschen getötet worden. Die Zahl stamme vom 27. Juni, teilte das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) mit. Seither habe es weitere Vorfälle gegeben. Allein 509 Menschen seien in der Nähe der GHF-Verteilstellen getötet worden.

Hamas: "Positive" Antwort an Waffenruhevermittler übergeben

Washington/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat den Vermittlern ihre Antwort auf den von den USA vermittelten Vorschlag für eine Waffenruhe mit Israel im Gazastreifen übergeben. Das sagte am Freitagabend ein mit den Gesprächen vertrauter palästinensischer Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Antwort sei "positiv und sollte helfen, eine Einigung zu erzielen." Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

ORF: Justizministerium gab grünes Licht für Benko-Anklage

Wien - In der Causa Signa dürfte eine Entscheidung über eine mögliche Anklage gegen Firmengründer Ren� Benko gefallen sein. Ein entsprechender Vorhabensbericht liegt nach der Prüfung durch das Justizministerium nun wieder der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), schrieb zuerst das "profil" am Freitag (online). Auf APA-Anfrage machte die WKStA keine Angaben. Das Ministerium soll laut ORF-ZiB "dem Vernehmen nach" grünes Licht für die Anklage gegeben haben.

Selenskyj vereinbart mit Trump Stärkung der Luftabwehr

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach seinem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Selenskyj erklärte am Freitag, er habe mit Trump in dem Gespräch eine Zusammenarbeit zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung vereinbart. "Wir haben über Möglichkeiten bei der Luftverteidigung gesprochen und vereinbart, dass wir zusammenarbeiten werden, um den Schutz unseres Himmels zu verstärken."

Kein Durchbruch bei Zollverhandlungen USA/EU in Sicht

Brüssel/Washington - Bei den Zollverhandlungen zwischen der EU und den USA ist Insidern zufolge kein Durchbruch in Sicht. Die Unterhändler der Europäischen Union könnten nun versuchen, eine Verlängerung des Status quo zu erreichen, um Zollerhöhungen ab dem 9. Juli abzuwenden, sagten am Freitag sechs mit den Gesprächen vertraute EU-Diplomaten. Einer der Insider beschrieb den Ausblick als "düster". Ein US-Vertreter sagte später, die Handelsgespräche mit der EU gingen weiter.

Viele Festnahmen bei Anti-Regierungsprotesten in Serbien

Belgrad - Die Dauerproteste in Serbien gegen Präsident Aleksandar Vučić und sein Regime verschärfen sich. Die Polizei hatte zuvor damit begonnen, Demonstranten festzunehmen, die den Straßenverkehr blockieren. Die Demonstranten kritisieren die von Vučić kontrollierte Regierung als korrupt und autoritär. Sie fordern deren Rücktritt und Neuwahlen.

