24 Tote bei Sturzfluten in USA - Bis zu 25 Kinder vermisst

Kerrville - Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind nach Behördenangaben mindestens 24 Menschen gestorben. Zudem würden bis zu 25 Mädchen vermisst, die an einem Sommerlager nahe dem betroffenen Fluss Guadalupe teilgenommen hatten. Der Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott, rief für Teile von Texas den Katastrophenfall aus, um zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren. Die Suche nach Vermissten gehe weiter.

Waffenruhe-Vorschlag der USA - Israel prüft Hamas-Antwort

Washington/Gaza - Auch nach der Antwort der radikal-islamischen Hamas auf den jüngsten Waffenruhe-Vorschlag der USA ist unklar, ob es nun bald zu einer Feuerpause im Gazastreifen kommen könnte. Die Hamas teilte am Freitagabend mit, sie habe in einem "positiven Geist" auf den US-Vorschlag reagiert. Israelische Medien zitieren einen israelischen Regierungsmitarbeiter mit der Aussage, dass Israel die Antwort der Hamas auf den Waffenruhevorschlag erhalten habe und diese nun prüfe.

Russland attackiert Ukraine erneut mit Kampfdrohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat erneut mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine angegriffen. Im südukrainischen Gebiet Cherson wurden nach Angaben von Gouverneur Olexander Prokudin auch Wohngebiete beschossen und mehrere Gebäude beschädigt. Dabei seien elf Menschen verletzt worden, schrieb Prokudin auf Telegram. In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden bei einem Drohnenangriff mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Bub, so Militärgouverneur Oleh Synjehubow.

Trump unterzeichnete umstrittenes Steuer-Gesetz

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Unabhängigkeitstag (4. Juli) seine Unterschrift unter das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz gesetzt. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetz am Donnerstag nach langem Ringen im Kongress verabschiedet. Die Zeremonie im Freien im Weißen Haus an dem nationalen Feiertag wurde begleitet von einer Flugshow, um die Piloten des kürzlichen US-Angriffs "Mitternachtshammer" auf iranische Atomanlagen zu ehren.

Gesundheitswesen soll "Update" bekommen

Wien - Peter McDonald, seit Juli Vorsitzender im Dachverband der Sozialversicherungsträger, hält ein "Update" im österreichischen Gesundheitswesen für notwendig. Angesichts steigender Kosten aufgrund des medizinischen Fortschritts und der Alterung der Bevölkerung brauche es eine klare Strategie für Strukturreformen, den Einsatz neuer Technologien sowie für mehr Fokus auf Gesundheitskompetenz und Vorsorge, sagte er im Gespräch mit der APA.

Nach Tankstellen-Explosion in Rom: Sorge um Luftqualität

Rom - Nach der Explosion an einer Tankstelle im römischen Stadtteil Prenestino werden die Luftqualität und der Boden überwacht. Die Umweltschutzagentur ARPA begann umgehend mit der Überwachung der Luftqualität im betroffenen Gebiet, durch die Explosion könnten sich schädliche Stoffe in der gesamten Umgebung verbreitet haben. Bei der Explosion am Freitag waren 45 Menschen verletzt und schwere Schäden gemeldet worden. Nach der Detonation stieg eine dichte Rauchwolke auf.

Dalai Lama will noch weitere 40 Jahre leben

Dharamsala - Der Dalai Lama hofft, noch weitere 40 Jahre zu leben, bis er etwa 130 Jahre alt sei. Das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus sprach am Samstag während einer von seinen Anhängern organisierten Zeremonie vor seinem 90. Geburtstag am Sonntag. Dabei wurde für sein langes Leben gebetet. Der Dalai Lama hatte zuvor versucht, Spekulationen über seine Nachfolge zu zerstreuen. Er sagte, er werde nach seinem Tod reinkarnieren.

80-Jähriger in Tiroler See untergegangen - Leichnam geborgen

Kufstein - Ein 80-Jähriger ist am 30. Juni im Längsee bei Kufstein im Tiroler Unterland untergegangen. Am Freitagabend konnte bei der Stelle, die von einem Zeugen des Vorfalls angegeben wurde, ein Leichnam durch Taucher der Wasserrettung lokalisiert und geborgen werden, teilte die Polizei Samstagfrüh mit. Dabei dürfte es sich um den versunkenen 80-jährigen Mann handeln. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet.

