24 Tote bei Sturzfluten in USA - Bis zu 25 Kinder vermisst

Kerrville - Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind nach Behördenangaben mindestens 24 Menschen gestorben. Zudem würden bis zu 25 Mädchen vermisst, die an einem Sommerlager nahe dem betroffenen Fluss Guadalupe teilgenommen hatten. Der Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott, rief für Teile von Texas den Katastrophenfall aus, um zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren. Die Suche nach Vermissten gehe weiter.

Feueralarm in Passagierjet auf Mallorca

Palma de Mallorca/Manchester - Bei der Evakuierung einer Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair wegen eines Feueralarms sind auf dem Flughafen von Mallorca nach übereinstimmenden Medienberichten sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Menschen hätten die Maschine geordnet durch die Notausgänge verlassen können, einige seien aber in ihrer Panik von der mehrere Meter hohen Tragfläche gesprungen.

Schuss auf Bim - Verdächtiger: "depperte Aktion"

Wien - Nach dem Schuss auf eine Garnitur der Wiener Straßenbahnlinie 52 am Freitagnachmittag ist der verdächtige 36-Jährige zu seinem Motiv befragt worden. Dabei sprach der Pole von einer "depperten Aktion", er habe niemanden verletzen wollen. Ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille, zudem dürfte der Mann psychotrope Stoffe konsumiert haben, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.

Waffenruhe-Vorschlag der USA - Israel prüft Hamas-Antwort

Washington/Gaza - Auch nach der Antwort der radikal-islamischen Hamas auf den jüngsten Waffenruhe-Vorschlag der USA ist unklar, ob es nun bald zu einer Feuerpause im Gazastreifen kommen könnte. Die Hamas teilte am Freitagabend mit, sie habe in einem "positiven Geist" auf den US-Vorschlag reagiert. Israelische Medien zitieren einen israelischen Regierungsmitarbeiter mit der Aussage, dass Israel die Antwort der Hamas auf den Waffenruhevorschlag erhalten habe und diese nun prüfe.

Russland attackiert Ukraine erneut mit Kampfdrohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat erneut mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine angegriffen. Im südukrainischen Gebiet Cherson wurden nach Angaben von Gouverneur Olexander Prokudin auch Wohngebiete beschossen und mehrere Gebäude beschädigt. Dabei seien elf Menschen verletzt worden, schrieb Prokudin auf Telegram. In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden bei einem Drohnenangriff mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Bub, so Militärgouverneur Oleh Synjehubow.

Trump unterzeichnete umstrittenes Steuer-Gesetz

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Unabhängigkeitstag (4. Juli) seine Unterschrift unter das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz gesetzt. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetz am Donnerstag nach langem Ringen im Kongress verabschiedet. Die Zeremonie im Freien im Weißen Haus an dem nationalen Feiertag wurde begleitet von einer Flugshow, um die Piloten des kürzlichen US-Angriffs "Mitternachtshammer" auf iranische Atomanlagen zu ehren.

Weitere Oppositions-Bürgermeister in Türkei festgenommen

Istanbul - In der Türkei sind nach Angaben der größten Oppositionspartei CHP drei weitere ihrer Bürgermeister im Rahmen von Ermittlungen wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Es handle sich um die Bürgermeister der südlichen Stadt Adana, der südlichen Ferienstadt Antalya und der südöstlichen Stadt Adiyaman, erklärte der Bürgermeister der Hauptstadt Ankara, Mansur Yavaş, am Samstag im Onlinedienst X.

Erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder Baden in der Seine

Paris - Es ist das erste erlaubte öffentliche Baden seit mehr als 100 Jahren: Am Samstag sind die ersten Badegäste in Paris in die Seine gestiegen. Unter der Aufsicht von Rettungsschwimmern gingen sie ins Wasser und schwammen in einem abgegrenzten Bereich, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Drei überwachte Badestellen in der französischen Hauptstadt sind gratis für die Öffentlichkeit zugänglich, eine davon ganz in der Nähe des Eiffelturms.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red