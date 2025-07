Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Washington/Gaza - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es auch am Samstag palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den frühen Morgenstunden seien mindestens 40 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Unter den Toten seien auch zwölf Menschen, die an Verteilungsstellen für humanitäre Hilfe gewartet hätten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

24 Tote bei Sturzfluten in USA - Bis zu 25 Kinder vermisst

Kerrville - Nach heftigen Überschwemmungen in Texas mit mindestens 24 Toten dauerte die Suche nach zahlreichen Vermissten am Samstag an. Zwischen 23 und 25 Teilnehmer eines christlichen Sommercamps für Mädchen wurden laut dem Sheriff des Gebiets, Larry L. Leitha, bisher nicht gefunden. Wegen des US-Unabhängigkeitstags am Freitag hätten zahlreiche Menschen in der Nähe des Guadalupe River im Kerr County gecampt. In den USA nutzen viele Menschen das verlängerte Wochenende für Ausflüge.

UNO-Chef verurteilt russische Luftangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat die jüngste dramatische Verschärfung der russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Guterres sei "alarmiert von dieser gefährlichen Eskalation und der wachsenden Zahl ziviler Opfer", erklärte am Samstag dessen Sprecher St�phane Dujarric. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angedeutet, dass er zu strikteren US-Sanktionen gegen Russland bereit sein könnte. Russland griff mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine an.

Steirische ÖVP wählte Khom mit 98,6 Prozent zur Chefin

Premstätten - Die steirische ÖVP hat am Samstag auf ihrem außerordentlichen Landesparteitag mit 423 Delegierten in der Schwarzlhalle in Premstätten Manuela Khom zur neuen Landesparteiobfrau gewählt. Die Landeshauptmannstellvertreterin erhielt als Nachfolgerin von Christopher Drexler 98,6 Prozent. Khom beschwor in ihrer meist im Dialekt gehaltenen Rede Leistung und Zusammenhalt, am Weg wieder zurück an die Spitze. Man werde mit dem Koalitionspartner FPÖ nicht streiten, sondern arbeiten.

Falscher Feueralarm in Passagierjet auf Mallorca

Palma de Mallorca/Manchester - Wegen eines falschen Feueralarms haben in der Nacht auf Samstag Dutzende Menschen einen Ryanair-Flieger am Flughafen Palma hastig verlassen müssen - über die Notausgänge. Einige wurden dabei leicht verletzt.

Kleinflugzeug im Salzburger Pinzgau abgestürzt

Wald im Pinzgau - In Wald im Pinzgau ist am frühen Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt und hat zu brennen begonnen. Ob Personen verletzt oder getötet worden sind, war auch nach zwei Stunden noch nicht bekannt. Laut Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner dürfte es ein Motorsegler gewesen sein. "Ein bis vier Personen könnten drinnen gewesen sein", sagte er zur APA.

WKO-Chef Mahrer will über höheres Pensionsalter reden

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer will die Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter fortführen. Erneut losgetreten und dafür viel Kritik geerntet hatte diese vor wenigen Wochen der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill. Er forderte eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters auf 70. Danach gefragt, meinte Mahrer am Samstag bei oe24: "Das ist sicher eine Möglichkeit, das Problem langfristig anzugehen". Kritik erntete er von FPÖ und SPÖ.

Bei Verfolgungsjagd in Wien in Linienbus gekracht

Wien - Weil er am Steuer eines Pkw einen Joint konsumierte, sind Polizisten Samstagfrüh beim Gaudenzdorfer Gürtel auf einen Lenker aufmerksam geworden. Der junge Mann hielt jedoch nicht an, sondern lieferte den Beamten eine Verfolgungsjagd, die tragisch endete: Der 18-Jährige krachte gegen 5.00 Uhr in Wien-Favoriten gegen einen Linienbus und wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

