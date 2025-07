Börsen in Fernost mehrheitlich fester - Nikkei schwächelt

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Freitag mit uneinheitlicher Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag im Plus.

Der ATX gewann kurz nach Handelsbeginn hinzu und zeigte sich auch schließend freundlich. Zum Handelsende war noch ein Plus von 1,02 Prozent auf 4.486,49 Punkte zu verzeichnen.

Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell unterstütze die Aktienkurse international. An den Finanzmärkten haben zudem zollbedingte Inflationssorgen wieder nachgelassen, nachdem die Erzeugerpreise in den USA auf der Unterseite überraschten, schrieben die Helaba-Analysten.

Ins Blickfeld rückten zudem Inflationszahlen aus Österreich. Der heimische Verbraucherpreisindex (VPI) ist im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,3 Prozent gestiegen. So stark hatte sich das durchschnittliche Preisniveau in Österreich zuletzt im Mai 2024 erhöht. Vor allem Treibstoffe und Nahrungsmittel trugen dazu bei. Gegenüber dem Vormonat stieg die Inflation heuer im Juni um 0,5 Prozent.

DEUTSCHLAND

Der DAX konnte am Donnerstag deutlich zulegen.

Der DAX eröffnete höher und blieb auch im Anschluss im Plus. Schlussendlich waren auf der DAX-Tafel in Frankfurt noch +1,51 Prozent bei 24.370,93 Einheiten abzulesen.

Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell hat am Donnerstag für etwas Entspannung und steigende Kurse gesorgt. Vorausgegangen waren fünf Börsentage in Folge mit Verlusten.

"Nein, wir haben nichts vor", sagte Trump am Mittwoch auf die Frage, ob er Fed-Chef Powell entlassen wolle. Zuvor hatten Medien berichtet, Trump wolle Powell bald seines Amtes entheben. Powell ist dem US-Präsidenten schon lange ein Dorn im Auge. Trump fordert immer wieder niedrigere Leitzinsen, ohne dabei auf die Inflationsgefahren durch seine eigene Zollpolitik zu achten. Powell steht dagegen für eine umsichtige Geldpolitik.

Anleger setzen zudem darauf, dass die USA und die Europäische Union im Zollstreit noch eine Einigung erzielen können, bevor am 1. August die von Präsident Trump gesetzte Frist für hohe Zölle ausläuft.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag in Grün.

Der Dow Jones beendete die Sitzung um 0,52 Prozent höher bei 44.484,49 Punkten. Er war nach einem marginal tieferen Start schnell ins Plus gedreht und konnte dann solide Gewinne einfahren.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite beendete den Handel um 0,74 Prozent höher bei 20.884,27 Zählern - und damit mit einem Rekord auf Schlusskursbasis. Er war bereits freundlich in den Tag gegangenen und hatte sein Plus im Verlauf ausgebaut. Bei 20.911,83 Punkten markierte er zudem im Handelsverlauf einen neuen Intraday-Rekord.

Eine bislang überwiegend ermutigende Bilanzsaison konnte die US-Börsen am Donnerstag etwas stützen.

Zur Wochenmitte hatten vorübergehend noch neue Gerüchte über die angeblich geplante vorzeitige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell die Anleger verunsichert. US-Präsident Donald Trump soll Kreisen zufolge bei einigen republikanischen Abgeordneten angedeutet haben, dass er wahrscheinlich versuchen werde, den Fed-Chef, bald zu entlassen. Trump dementierte entsprechende Pläne, worauf sich die Gemüter am Donnerstag beruhigten.

Neue Konjunktur- und Inflationsdaten gaben den Aktienkursen kaum Impulse. Der US-Einzelhandelsumsatz zog im Juni gegenüber dem Vormonat deutlich stärker an als von Analysten erwartet. Konjunktursorgen würden damit wohl nicht geschürt, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. In diesem Zusammenhang verwies der Experte auch auf den deutlichen Anstieg des Stimmungsbarometers Philadelphia-Fed-Index und den erneuten Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Derweil gingen die Preise von in die USA importierten Gütern im Juni überraschend zurück. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg erwartet.

ASIEN

Am letzten Handelstag der Woche können die Märkte in Asien überwiegend Zuwächse verbuchen.

In Japan gibt der Leitindex Nikkei 225 derzeit leicht um 0,16 Prozent nach auf 39.835,93 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,34 Prozent an auf 3.528,90 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt unterdessen 0,73 Prozent zu auf 24.676,64 Zähler.

Getragen von rekordhohen US-Märkten und robusten Daten - insbesondere im Einzelhandel sowie bei Arbeitslosenanträgen - verläuft der Handel in Asien überwiegend positiv. Nur der Nikkei übt sich aufgrund politischer Unsicherheit in Japan in Zurückhaltung. Techwerte, insbesondere aus dem Halbleiterbereich, geben weiter Impulse, auch Chinas Markt profitiert davon.

